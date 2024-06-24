  • BIST 10673.18
  • Altın 2450.269
  • Dolar 32.8136
  • Euro 35.1241
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Fly Kıbrıs bayram uçuşlarında fark yarattı

» »
Kurban Bayramı nedeniyle artan hava yolu ulaşımı ihtiyacına yanıt, KKTC’nin yerli hava yolu markası Fly Kıbrıs Hava Yolları’ndan geldi.
Fly Kıbrıs bayram uçuşlarında fark yarattı

Bayram haftası boyunca Türkiye’ye tarifeli ve karşılıklı ekstra seferler düzenleyen Fly Kıbrıs, seyahat planlayanlar için uygun ve avantajlı ulaşım alternatifleri sundu.

Yüzde 95 doluluk ile binlerce yolcu

 

Ercan Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul, İzmir, Adana ve Antalya’ya karşılıklı 36 sefer düzenleyen Fly Kıbrıs Hava Yolları, % 95’lik doluluk oranı, % 99’luk zamanında kalkış performansı ile binlerce yolcuya hizmet verdi.

5 Eylül’den itibaren İstanbul, İzmir, Adana ve Antalya’dan seferler başlıyor!

 

Fly Kıbrıs Hava Yolları’nın 5 Eylül 2024 tarihinden itibaren haftanın 4 günü Ercan Uluslararası Havalimanı’ndan karşılıklı olarak İstanbul, İzmir, Adana ve Antalya’ya düzenleyeceği seferlerinin biletleri satışa çıktı.

Biletleri www.flykhy.com web sitesinden, IOS ve Android uygulamalarından, 7/24 hizmet veren +90 850 800 0 549 numaralı çağrı merkezinden veya yetkili acentelerden satın almak mümkün.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gönyeli'de öğrenciden kadına şiddet...24 Haziran 2024 Pazartesi 16:30
  • Dikkat... Alayköy'de elektrik kesintisi olacak!24 Haziran 2024 Pazartesi 16:29
  • Seçimlerden Önce Iain Duncan Smith, Kuzey Kıbrıs'a doğrudan uçuş çağrısını yineledi24 Haziran 2024 Pazartesi 15:22
  • Hava sıcaklığı 40 derece dolaylarında seyredecek!24 Haziran 2024 Pazartesi 15:21
  • Meslek Liselerine başvurular yarın sona eriyor24 Haziran 2024 Pazartesi 14:40
  • Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı komitede onaylandı24 Haziran 2024 Pazartesi 14:31
  • KAMUSEN 29’uncu Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilecek24 Haziran 2024 Pazartesi 13:50
  • Ünal Üstel, Güney’deki tutuklamalara değindi: Tüm tapular devlet güvencesinde24 Haziran 2024 Pazartesi 13:23
  • Üstel: KKTC'ye yatırım yapanlar ve yapmak isteyenler rahat olsun24 Haziran 2024 Pazartesi 13:20
  • "Yüzme Bilmeyen Kalmasın” kurslarının üçüncü periyodu SOS Çocuk Köyü'nde24 Haziran 2024 Pazartesi 13:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti