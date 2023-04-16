Fly Kıbrıs Hava Yolları ilk uçuş için yola çıkıyor

Fly Kıbrıs Hava Yolları ilk uçuşunu bugün gerçekleştiriyor.
İstanbul Havalimanından bugün havalanması beklenen ilk uçağın Ercan’a inmesi bekleniyor.
İstanbul Havalanında Fly Kıbrıs’ın check in işlemleri başladı.
Fly Kıbrıs Hava Yolları ilk uçuşunu bugün gerçekleştiriyor.
İstanbul Havalimanından bugün havalanması beklenen ilk uçağın Ercan’a inmesi bekleniyor.
İstanbul Havalanında Fly Kıbrıs’ın check in işlemleri başladı.
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