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Fly Kıbrıs 'Melekler Takımı' uçağı ile göklerde

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Fly Kıbrıs Havayolları’nın ‘Melekler Takımı' uçağı İstanbul Havalimanı-Ercan Havalimanı arası ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Fly Kıbrıs 'Melekler Takımı' uçağı ile göklerde

Kurucu ortakları arasında eski Kuzey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın torunu olan Rauf Denktaş, Mehmet Dalman Yücel ve Nusret Polat’ın yer aldığı Fly Kıbrıs Havayolları'nın ilk uçuşu bugün yapıldı.

Fly Kıbrıs Havayolları’nın ‘Şampiyon Melekler’ uçağı ilk uçuşunu bugün İstanbul Havalimanı'ndan, Ercan Havalimanı'na havalanması ile gerçekleştirdi.

Uçuş esnasında konuşma yapan pilot ise duygulandıran bir anons yaptı...

Pilotun anonsu şu şekilde:

"Havayolu olması amacı ile ilk kıvılcımı yakılan ve bugün ilk uçuşunu İstanbul-Ercan olarak gerçekleştireceğimiz Fly Kıbrıs Havayolları 'Melekler Takımı' uçağına hoşgeldiniz..."

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