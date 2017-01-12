FM radyo yayını artık sona eriyor!

Norveç, FM radyo yayınına son veren ilk ülke oldu. Ülkede bu sabah Bodo kasabasında düzenlenen bir törenle analog FM sistemi yerine Dijital Ses Yayınına (DAB) geçildi.

Norveç'te ulusal radyo kanalları yıl sonuna kadar yayınlarına son vererek sadece dijital platformda yer alacak.

Yerel radyo kanalları ise 5 yıl daha analog yayınlarını sürdürebilecek.

Dijital sinyallerin, analoglara göre daha kaliteli, kapsama alanının daha geniş ve yaklaşık sekiz kat daha az maliyetli olduğu belirtiliyor.

Ancak, analog yayınlara son vermenin yaş almış ve motosiklet kullanan kişileri olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Tartışmalı karar

Dagbladet gazetesinde geçen ay yayımlanan bir kamuoyu araştırmasına göre, Norveçlilerin üçte ikisi hükümetin erken davrandığını görüşünde.

Norveç'te radyo dinleyicilerinin yüzde 70'inin dijital yayını tercih etmesine rağmen, uygulamaya karşı çıkanlar çok fazla insanın pahalı ekipmanlar edinmek zorunda kalacağını söylüyor.

Ülkede yeni bir otomobil teybinin fiyatı, 4 bin Norveç kronu (yaklaşık bin 800 T.L.).

Norveç Yerel Radyo Derneği'nden Svein Larsen "Norveç buna hazırlıklı değil. Milyonlarca evde, kulübede, teknede artık işe yaramayacak olan radyolar var ve Norveç'teki arabaların sadece yüzde 25'inde dijital radyo veya uyarlayıcı var" diyor.

ABD'de 1933 yılında icat edilen radyoyu hatıralarından ötürü kullanmaya devam etmek isteyenler de var.

Ulusal radyo istasyonu NRK'nin yöneticisi Marius Lillelien şöyle diyor:

"Tabi ki, radyo çok nostaljik. Bu uygulamanın bu kadar çok tartışma yaratmasının nedenlerinden biri bu.

"İster analog ister dijital yayın yapalım insanların radyoyu ve nostaljiyi sevmesi bizim için değerli."

İsviçre ve İngiltere de analog radyo yayına son vermeyi tartışıyor.