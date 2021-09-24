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FODER, ABD Lefkoşa Büyükelçisi’nin Düzenlediği Sanat Resepsiyonuna Katıldı

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FODER, ABD Lefkoşa Büyükelçisi’nin Düzenlediği Sanat Resepsiyonuna Katıldı
FODER, ABD Lefkoşa Büyükelçisi’nin Düzenlediği Sanat Resepsiyonuna Katıldı

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER), Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber himayelerinde verilen “Elçiliklerde Sanat Koleksiyonu” resepsiyonuna katıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, çarşamba akşamı, Güney Lefkoşa’daki ABD Büyükelçiliği’nde yer alan “Okyanuslar ve Denizler” temalı etkinlikte, ABD Büyükelçisi Garber’in kişisel koleksiyonunun yanı sıra iki Kıbrıslı Türk ve iki Kıbrıslı Rum fotoğrafçının eserleri de sergilendi.

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Açıklamada, sergiye katılmak için FODER’in 12 üyesinin başvurduğu, Elçilik tarafından yapılan seçki sonucunda, Cemal Okur ve Yeliz Sönmez’in fotoğraflarının sergilendiği kaydedildi.

Resepsiyonda, ABD Büyükelçisi Garber’in FODER üyeleri ve Rum fotoğraf sanatçıları ile sohbet etme imkanı bulduğu da belirtildi.

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