FODER Sergisi Çarşambaya Kadar Uzatıldı

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği’nin (FODER) Kültür Dairesi katkılarıyla organize ettiği ve 22 Haziran’da açılan “Işıkla Yolculuk Fotoğraf Sergisi” uzatıldı. Sergi 30 Haziran Çarşamba gününe kadar mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilecek.
FODER’den yapılan yazılı açıklamaya göre, sanatseverlerden gelen istek üzerine 3 gün daha uzatılan sergide, FODER’e üye toplam 36 fotoğraf sanatçısının 123 fotoğrafı yer alıyor.
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