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FODER'de yönetim belirlendi

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Yönetim Kurulu’nda görev yapacak kişiler aşağıdaki şekliyle belirlenmiştir.
FODER'de yönetim belirlendi

Yönetim Kurulu’nda görev yapacak kişiler aşağıdaki şekliyle belirlenmiştir.

 

Yönetim Kurulu:

 

Başkan: Ramadan Gümüşok

Başkan Yardımcısı: Burçin Özkuş

Sayman: Gülnur Tokay

Sekreter: Erman Altınçay

Faal Üye: Cemaliye Pelit Kavani

Yedek Üyeler:  Yeliz Sönmez ve Yıldız Özkan

 

Denetleme ve Disiplin kurulları, 28 Nisan 2022 Genel Kurul gecesinde aşağıdaki şekliyle  belirlenmiştir.

 

Denetleme Kurulu:

 

Sunalp Çelebi

Asım Eğitmen

Durmuş Bıyıklı

Yedek Üye: Halil Olgu

 

Disiplin Kurulu:

 

Giray Karahasan

Hüseyin Kocaismail

Veysi Canateş

Yedek Üye: Neray Oykan

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