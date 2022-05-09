FODER'de yönetim belirlendi

Yönetim Kurulu’nda görev yapacak kişiler aşağıdaki şekliyle belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu:
Başkan: Ramadan Gümüşok
Başkan Yardımcısı: Burçin Özkuş
Sayman: Gülnur Tokay
Sekreter: Erman Altınçay
Faal Üye: Cemaliye Pelit Kavani
Yedek Üyeler: Yeliz Sönmez ve Yıldız Özkan
Denetleme ve Disiplin kurulları, 28 Nisan 2022 Genel Kurul gecesinde aşağıdaki şekliyle belirlenmiştir.
Denetleme Kurulu:
Sunalp Çelebi
Asım Eğitmen
Durmuş Bıyıklı
Yedek Üye: Halil Olgu
Disiplin Kurulu:
Giray Karahasan
Hüseyin Kocaismail
Veysi Canateş
Yedek Üye: Neray Oykan
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