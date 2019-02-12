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Fok dışkısından çıkan harici belleğin sahibi bulundu

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Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki güney sahillerinden toplanan pars foku dışkısının bir yıldan uzun süre araştırma merkezi buzluğunda bekletildikten sonra incelemeye alındığında, içinden harici bellek (USB) çubuğu çıkmasının sırrı çözüldü.
Fok dışkısından çıkan harici belleğin sahibi bulundu

Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki güney sahillerinden toplanan pars foku dışkısının bir yıldan uzun süre araştırma merkezi buzluğunda bekletildikten sonra incelemeye alındığında, içinden harici bellek (USB) çubuğu çıkmasının sırrı çözüldü.

Sputnik’in aktardığı habere göre, geçen hafta televizyonda yayımlanan görüntülerde kendisini tanıyan Amanda Nally, bir yıldan uzun süre önce hasta pars foku uyarısıyla Niwa’yı harekete geçiren ve dışkı numunesinin alınmasını sağlayan fokseverden başkası değil.

Yeni Zelanda’nın Antartika’ya uzanan güney sahilerindeki tek gönüllü fok ve deniz aslanı gözlemcisi olan Nally, Aralık 2017’de Oreti Plajı’nda zayıf bir pars foku görünce acil yardım hattını aramıştı.

Çalışır durumdaki USB’de mavi kanoda kürek sallayan ve deniz aslanı yavrularını filme çeken bir kadının görüntülerine ulaşılması üzerine, dışkı numunesinin gönderildiği Ulusal Su Atmosfer Araştırma Enstitüsü (Niwa) USB’nin sahibini aradığına dair ilanlar yayımladı.

Hemen bölgeye gönderilen veterinere yardımcı olan Nally, bozulmamış durumdaki donmuş dışkının da incelenmek üzere Niwa’ya gönderilmesini önerdi.

Dışkıdan fokgillerin bu en yırtıcı üyesinin alışkanlıkları hakkında değerli bilgiler edinmek mümkün olacaktı. 

Pars fokunun muayene sonucu sağlıklı olduğuna karar verilirken, dışkı numunesi kuryeyle Niwa’ya gönderildi. Onunla birlikte Nally’nin henüz kaybettiğini fark etmediği harici bellek çubuğu da gitti.

ÇUBUĞU KUŞ, KUŞU FOK YEDİ’

Başta çubuğu dışkının içine kendisini düşürdüğünü sanan Nally, Niwa’daki bilim insanlarını aslında olayların çok daha karmaşık şekilde geliştiğine dair bilgilendirdi:

“USB çubuğu dışkının içine derinlemesine saplanmıştı. Niwa’ya göre önce çubuğu bir kuş yedi, ardından kuşu pars foku yedi, çünkü dışkıdan çok fazla kuş tüyü çıktı. Son olarak da ne tuhaftır ki ben gelip ‘aaa, burada numune var, Niwa’ya göndermemiz lazım’ dedim.”

SİZDE KALSIN, PUL PARASI VERMEYİN’

Görüntüleri yedeklemiş olduğu için Niwa’ya “Harici bellek çubuğu sizde kalabilir” dediğini belirten Nally, “Bende bir sürü kopyası varken kimsenin postaya 1 dolar harcamasına gerek yok” dedi.

“Bu herhalde hayatımda başıma gelebilecek en tuhaf tesadüfler dizisiydi” diye ekledi.

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