 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.084
  • Altın 141,127
  • Dolar 3,6267
  • Euro 4,1314
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASon Dakika: Türkiye'nin AB müzakereleri askıya alındı

Folk-Der Lefkoşa'yı halk dansına doyurdu

»
Folk-Der Lefkoşa'yı halk dansına doyurdu
Lefkoşa Folklor Derneği (Folk-Der), kuruluşunun 20. yılında düzenlediği 17. Kültür Sanat Günleri'yle başkent Lefkoşa'ya Kıbrıs kültüründen örneklerle dolu üç gece yaşattı.

3-4-5 Temmuz tarihlerindeki 17. Kültür Sanat Günleri'nde, Folk-Der bünyesindeki ekipler yanında diğer bazı derneklerin ekipleri ve modern dans grupları, gösterilerini Folk-Der Amfi'de sundular.

Yoğun izleyici katılımıyla coşkulu geçen gecelerde, Folk-Der Veli Komitesi tarafından hazırlanan çeşitli Kıbrıs yiyecekleri konuklara sunuldu.

Etkinliklerin son gecesinde Folk-Der'li gençlerden oluşturulan "Folkestra" müzik grubu konser verdi.

Dernekte 10, 15 ve 20. yılını tamamlayan üyelere plaketler verilen Folk-Der 17. Kültür Sanat Günleri'nin son gecesinde ayrıca "Ağır Adımlar" adıyla halk dansları çalışmalarını sürdüren kıdemli oyuncuların gösterisi ve Folk-Der Büyük Grup'la birlikte sahne alan Çocuk Kulübü'ne bağlı 4 ekibin birlikte sundukları final gösterisi beğeniyle izlendi.

Etkinliğin sunuculuğunu yapan Nurperi Özgener, Kıbrıs kültüründen hikayeler, maniler ve esprili Kıbrıs ağzı konuşmalarıyla gecelere renk kattı.

Folk-Der 17. Kültür Sanat Günleri'nde bu yıl katılımcı ekiplere plaket yerine zeytin fidanı verildi.

Dernek Başkanı Ali Katipoğlu, zeytin ağacının insanlık tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu ve her yıl yanan binlerce ağacın yerine dikilecek bu fidanların ülkenin ağaçlandırılmasına da küçük bir katkı koymasını dilediklerini söyledi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Karadenizliler Gecesi dün akşam yapıldı04 Temmuz 2017 Salı 11:35
  • 11 Meşale Festivali 8. Yılında03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:36
  • Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, Polonya’da festivale katıldı03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:34
  • “Otello’da Bir Yaz Gecesi” konseri 6 Temmuz’da03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:30
  • İranlı ekspresyonist sanatçıların “Bahar Ateşi” isimli sergisi açılıyor30 Haziran 2017 Cuma 11:33
  • “Kabuk” adlı resim sergisi pazartesi29 Haziran 2017 Perşembe 16:21
  • “49. Geleneksel İskele Festivali”, yarın başlıyor29 Haziran 2017 Perşembe 14:50
  • “Bölünmüşlüğün Her İki Tarafından/ Mitler ve Masallar” pazar günü LTL’de29 Haziran 2017 Perşembe 11:33
  • “Baraka Yaz Kursları” başlıyor28 Haziran 2017 Çarşamba 14:45
  • KTSYD 2. Fotoğraf Yarışması başvuruları tamamlanıyor28 Haziran 2017 Çarşamba 10:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti