Folk-Der olağan genel kurulu yapıldı

Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER), olağan genel kurulunu yaptı. Genel kurulda seçilen yeni yönetim kurulu görev dağılımı da yaptı ve başkanlığa yeniden Ali Katipoğlu seçildi.

FOLK-DER’in açıklamasına göre, divan başkanlığını Cenk Mutluyakalı’nın yaptığı genel kurulda, ilk olarak Başkan Ali Katipoğlu konuştu, ardından derneğin 2016-2017 yılı faaliyet raporu ve mali raporu okunarak onaylandı.

Genel kurulda, yetkili organların seçimi de yapıldı.

Seçimin ardından ilk toplantısında görev dağılımı yapan yönetim kurulunda, Ali Katipoğlu yeniden başkan seçilirken diğer görevleri üstlenen isimler şöyle belirlendi:

“As Başkan Aydan Öztürk, Sekreter Havva Mavigözlü, Mali İşler Sorumlusu Gülseren Kıray, Basın Yayın ve Arşiv Sorumluları Nurettin Balkanlı ve Müesser Karaca, Lokal ve Malzeme Sorumlusu Ali Asilsoy, Çocuk Kulübü Sorumluları Ömer Dereli ve Müesser Karaca, Sosyal İşler Sorumlusu Zehra Öksüz. Yedek üyeler Emine Dimililer ve Figen Havalı.”

Folk-Der Denetleme Kurulu’nda Şaziye Katipoğlu, Gülten Bayraktar ve Şifa Kaya asil üyeler; Yılmaz Kıray ise yedek üye olurken; Disiplin Kurulu’nda Hatice Kıray, Günay Öztürk ve Hasan Öksüz asil üye, Münüre Alpin ise yedek üye seçildi.