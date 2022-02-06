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Folk-Der Olağan Genel Kurulu Yapıldı…

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Folk-Der Olağan Genel Kurulu Yapıldı…
Folk-Der Olağan Genel Kurulu Yapıldı…

Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER), 25’inci olağan genel kurulunu yaptı. Ali Katipoğlu yeniden başkan seçildi.
 

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, divan başkanlığını Şaziye Katipoğlu’nun yaptığı genel kurulda, ilk olarak Başkan Ali Katipoğlu konuştu, ardından derneğin 2020-21 yılı faaliyet raporu ve mali raporu okunarak onaylandı. 
 

Olağan genel kurulda, yetkili organların seçimi de yapıldı. 
Seçimin ardından ilk toplantısında görev dağılımı yapan yönetim kurulunda, yeniden başkan seçilen Katipoğlu’nun yanında, diğer görev üstlenen isimler şöyle belirlendi: 
“As Başkan ve Halk Dansları Sorumlusu Hatice Kıray, Sekreter Tuğba Dimililer, Mali İşler Sorumlusu Gülseren Kıray, Basın Yayın Sorumlusu Ceren Çıldır, Lokal, Malzeme ve Arşiv Sorumlusu Ali Asilsoy, Yapısal İşler Sorumlusu Işıray Şemi, Çocuk Kulübü Sorumluları Yaşar Özezinç ve Ömer Dereli, Sosyal İşler ve Proje Sorumlusu Emine Dimililer, Kostüm Sorumlusu Şifa Taşkıranlar.”
 

Folk-Der Denetleme Kurulu’nda Şaziye Katipoğlu, Zehra Öksüz ve Ahmet Karaca asil üyeler; İlayda Şehitoğlu ise yedek üye olurken; Disiplin Kurulu’nda Melisa Havalı, Umut Öksüz ve Fevzi İçli asil üye, Ertem Nalbantoğlu ise yedek üye seçildi.

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