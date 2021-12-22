Fonları tükenen Dünya Gıda Programı Yemen'de 8 milyon kişinin gıda yardımını azaltacak

Dünya Gıda Programı (WFP) Yemen'de 8 milyon kişiye sağladığı gıda yardımını yıl başından itibaren sınırlandıracağını açıkladı.

Dünya Gıda Programı (WFP) Yemen'de 8 milyon kişiye sağladığı gıda yardımını yıl başından itibaren sınırlandıracağını açıkladı. WFP kararın mali kaynak yetersizliğinden dolayı alındığını bildirdi. Bu durumun iç savaş yüzünden ülkede yaşanan açlığı daha da arttırmasından endişe ediliyor.

WFP Bölgesel Direktörü Corinne Fleischer, WFP'nin Yemen'deki gıda stoklarının tehlikeli düzeyde azaldığını açıkladı ve "Ne zaman gıda miktarını azaltsak, biliyoruz ki gıda güvenliği bulunmayan insanlar, diğer milyonlarca insan gibi aç kalacak" dedi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) gıda yardım programı WFP'nin açıklamasında ocak ayından itibaren 8 milyon kişiye verilen gıda yardım miktarının yarı yarıya azaltılacağı, yardımın sınırlandırılması halinde açlığa düşme riski bulunan 5 milyon kişiye verilen gıda yardımının ise tam miktar devam ettirileceği belirtildi.

Açıklamada diğer gıda yardımları ve çocukların yetersiz beslenmeyle mücadele programlarının da kesintiye uğrama tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapıldı.