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Foreign Policy: Rusya-Ukrayna krizinin kaybedeni Türkiye olabilir

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Rusya'nın son aylarda Ukrayna sınırına asker yığması bölgede tansiyonu hızla yükseltirken, Türkiye'nin artan gerilimdeki konumu da tartışmalara yol açıyor.
Foreign Policy: Rusya-Ukrayna krizinin kaybedeni Türkiye olabilir

Rusya'nın son aylarda Ukrayna sınırına asker yığması bölgede tansiyonu hızla yükseltirken, Türkiye'nin artan gerilimdeki konumu da tartışmalara yol açıyor.

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Rusya-Ukrayna geriliminde Türkiye'nin kaybeden ülke olabileceğini yazdı.

Jeffrey Mankoff imzalı yazıda, olası bir çatışmanın Ankara'nın NATO ve Rusya arasındaki hassas denge politikasını altüst edebileceği yorumu yer aldı.

‘TÜRKİYE CİDDİ BİR İKİLEMLE KARŞI KARŞIYA’

Artan gerilimin NATO açısından büyük bir sıkıntı olduğu kaydedilen yazıda, durumun özellikle Rusya'yla yakınlaşırken Ukrayna'yla da siyasi ve askeri ilişkileri geliştirmeye çalışan Türkiye'yi ciddi bir ikilemle karşı karşıya bıraktığı belirtildi.

Yazıda, Ankara'nın krizin diplomatik çabalarla çözülmesini istediği, Rusya'nın ise Türkiye'nin Ukrayna'yla askeri ilişkilerini ve Kırım Tatar toplumuyla bağını “provokatif hamle” olarak gördüğü değerlendirmesi yer aldı.

Türkiye'deki ekonomik krize, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğin gerilediğine ve Rusya ile Türkiye'nin diğer bazı ülkelerde de karşıya geldiğine dikkat çeken Foreign Policy, bu koşullarda Türkiye'nin Ukrayna krizinden en zararlı çıkacak ülkelerden biri olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yaşadığı ikilemin Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkaslar'da stratejik etkisini artırma çabasının bir sonucu olduğu belirtilen yazıda, bu girişimler nedeniyle Türkiye'nin NATO müttefiklerinden uzaklaşarak Rusya'yla karmaşık bir “karşılıklı dans” sürecine girdiği ifade edildi.

‘DENGE POLİTİKASI GİDEREK ZORLAŞIYOR’

Yazıda, NATO ve Rusya arasında gerilimin yükselmesiyle Türkiye'nin denge politikasının giderek zorlaştığı belirtilirken, Ankara'nın Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesine büyük tepki verdiği hatırlatıldı.

Artan bölgesel rekabete rağmen Türkiye'nin Rusya'yla stratejik yakınlaşma arayışında olduğunu kaydeden Foreign Policy, Moskova'nın Suriye, Libya ve Güney Kafkasya'daki çatışmalarda Ankara'ya hoşgörü gösterdiğini ama aynı şeyi Ukrayna krizinde yapmayabileceğini yazdı.

Yazıda, Rusya'nın Ukrayna'daki Donbass bölgesinde devam eden çatışmalarda Türk SİHA'ların kullanılmasına sert tepki gösterdiği hatırlatıldı.

Türkiye'nin ABD'ye ilişkilerinin de son dönemde gerilediğine dikkat çeken Foreign Policy, Erdoğan'ın liderliğinin sonu olabilecek bir sonraki seçime kadar bu konuda ilişkilerde büyük bir değişim beklenmediğini de vurguladı.

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