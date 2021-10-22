Foreign Policy’den dikkat çeken Türkiye yorumu

Türkiye-ABD-NATO hattında S-400 gerilimi devam ederken dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından Foreign Policy kapsamlı bir analiz yayınladı.

Jack Detsch imzalı analizde, “ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bugün Brüksel’de NATO genel merkezine gittiğinde sorun çıkmamasını umuyordu. Güzel görüntüler ortaya çıktı fakat görüşmeleri iki konu domine etmeyi başardı. Bunlardan biri ABD’nin Afganistan’dan çekişmesi ve diğeri de ABD’nin nükleer silahlarını ve NATO’nun erken uyarı sistemine ev sahipliği yapan Türkiye’nin Rusya ile tehlikeli bir şekilde yakınlaşması ve bu ülkenin rolü” yorumu yapıldı.

Foreign Policy’e konuşan yetkililer, “İletişim kurmanın en rahat olduğu Türk yetkili Hulusi Akar” yorumunu yaptı.

Makalede, “Türkiye Rusya’dan S-400 hava savuna sistemi aldığından ve ABD’nin Ankara’yı F-35 programından çıkarmasından sonra pek bir şey değişmedi. Türkiye halen ABD’nin yaptırımları altında. Fakat Türk yetkililer, F-35’lerin kaybını, ABD’den F-16 isteyerek gidermek istiyor. Ve bu ABD savaş uçakları gelmezse, ABD’nin yaptırım uyguladığı İsmail Demir, Rus savaş jeti almakla tehdit etti” ifadesi kullanıldı.

ANLAŞMASI EN RAHAT TÜRK YETKİLİ

Foreign Policy’de yayınlanan analizde, Brüksel’de gerçekleşen görüşmelerin detayları da paylaşılırken, “İronik olarak Türkiye ile ilişkiler giderek soğusa da eski yetkililer ve uzmanların Foreign Policy’e verdiği bilgilere göre Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, iletişim kurulması ve anlaşması en kolay Türk yetkili olarak bir ün kazandı” denildi.

Fakat ilişkiler kesinlikle sıkıntıda ve Biden bu duruma Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer üst düzey yetkililerle çok az yüz yüze gelerek karşılık veriyor. Savaş jetleri üzerine anlaşmazlık halihazırda gergin olan NATO müttefiklerinin hareket etmesini daha zor bir hale getirebilir” yorumu yapıldı.