Formula 1 Ferrari aracından 2 kaçak göçmen çıktı

İngiltere’de yapılacak Formula 1 yarışı için bu ülkeye götürülen Ferrari aracının TIR'ından 2 göçmen çıktı. Göçmenlerin İngiltere'ye geçmek için Formula 1 yarışana katılacak olan Ferrari takımının aracına gizlendikleri anlaşıldı.

Silverstone pistine giden TIR'ların içinde seyahat eden göçmenler seyahat bitince fark edildi.

Ferrari çalışanlarının ekipmanları boşalttıkları esnada gördükleri 2 kişi polise ihbar edildi.

Geçtiğimiz nisan ayında da Fransa'nın kuzeyinde iki Polonya asıllı kamyon sürücüsü İngiltere'ye tabut içerisinde kaçak bir Iraklı göçmeni sokmak isterken yakalanmıştı.

Göçmenler daha iyi bir hayat için Fransa'dan İngiltere'ye geçmek istiyor

Avrupa'ya gelen göçmenlerin önemli bir kısmı, mülteci koşulları daha iyi olduğu gerekçesiyle İngiltere'ye geçmek istiyor.

Fransa'nın kuzeyindeki Calais kenti İngiltere'ye girebilmek için mülteciler tarafından "sıçrama tahtası" olarak görülürken bu kaçışların önemli bir kısmı can kaybıyla sonuçlanıyor.