  • BIST 1.305
  • Altın 454,772
  • Dolar 7,8424
  • Euro 9,3852
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 5 pozitif vaka!

Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı

» »
Formula 1'in dünya şampiyonu Mercedes AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton'ın koronavirüs'e yakalandığı açıklandı. Hamilton bu hafta sonu Bahreyn'de yapılacak Sakhir Grand Prix'ye katılamayacak.
Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı

Formula 1'in dünya şampiyonu Mercedes AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton'ın koronavirüs'e yakalandığı açıklandı. Hamilton bu hafta sonu Bahreyn'de yapılacak Sakhir Grand Prix'ye katılamayacak.

Mercedes, Hamilton'ın hafif semptomlar gösterdiğini ve başka bir problem yaşamadığını ifade etti.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Hamilton'ın kendisini izole ettiğini ifade etti.

Hamilton geçen hafta sonu Bahreyn Grand Prix'ye katılmış ve yarışı birinci bitirmişti. Pilotlar, Bahreyn'de bu sezon iki GP yapılacağı için bu haftayı da ülkede geçiriyorlardı.

Hamilton, 15 Kasım'da İstanbul Park'ta gerçekleştirilen Türkiye Grand Prix'de birinci olarak 7. dünya şampiyonluğuna ulaşmış ve Michael Schumacher'in rekorunu egale etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kovid-19 aşısının 2. dozu yapılan Prof. Dr. Özlenen Özkan: Kendimi gayet dinç hissediyorum30 Kasım 2020 Pazartesi 23:33
  • Akraba evliliklerine bağlı hastalıklarda '21 aday gen' keşfedildi30 Kasım 2020 Pazartesi 23:20
  • Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 62 milyonu geçti30 Kasım 2020 Pazartesi 23:06
  • 'Seçenov Üniversitesi'nde Sputnik V aşısının testlerine katılan gönüllülerin hiçbiri hastalanmadı'30 Kasım 2020 Pazartesi 22:55
  • Hamileyken Kovid-19'a yakalanan annenin bebeği antikorlarla dünyaya geldi30 Kasım 2020 Pazartesi 22:32
  • Kovid-19'lu obez kişilerin ölüm riski yüksek30 Kasım 2020 Pazartesi 22:15
  • Çöl tozunun koronavirüs taşıma ihtimali yok30 Kasım 2020 Pazartesi 21:35
  • Profesör Ceyhan: Çin aşısının etkinliği ile ilgili çok bir veri yok30 Kasım 2020 Pazartesi 21:17
  • Profesör: 72 saatten uzun süren baş ağrısı Covid-19 belirtisi olabilir30 Kasım 2020 Pazartesi 21:02
  • "Kovid-19 Olacağım Endişesiyle Gereksiz İlaç Kullanıp Ağzınızın İçindeki Bariyeri Bozmayın" Uyarısı30 Kasım 2020 Pazartesi 20:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti