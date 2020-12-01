Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı

Formula 1'in dünya şampiyonu Mercedes AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton'ın koronavirüs'e yakalandığı açıklandı. Hamilton bu hafta sonu Bahreyn'de yapılacak Sakhir Grand Prix'ye katılamayacak.

Mercedes, Hamilton'ın hafif semptomlar gösterdiğini ve başka bir problem yaşamadığını ifade etti.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Hamilton'ın kendisini izole ettiğini ifade etti.

Hamilton geçen hafta sonu Bahreyn Grand Prix'ye katılmış ve yarışı birinci bitirmişti. Pilotlar, Bahreyn'de bu sezon iki GP yapılacağı için bu haftayı da ülkede geçiriyorlardı.

Hamilton, 15 Kasım'da İstanbul Park'ta gerçekleştirilen Türkiye Grand Prix'de birinci olarak 7. dünya şampiyonluğuna ulaşmış ve Michael Schumacher'in rekorunu egale etmişti.