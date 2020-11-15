Formula 1 tarihi İstanbul’da değişti; Lewis Hamilton 7. kez dünya şampiyonu!

Formula 1'de sezonun 14. yarışı İstanbul Grand Prix'si başladı. Yarış yaklaşık 2 milyar insana ulaştı.

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde birinci olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, bitime 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti. Racing Point'ten Meksikalı Sergio Perez'in ikinci olduğu yarışta Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise üçüncü sırayı elde etti.

İngiliz pilot, Schumacher'in 7 kezle "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu egale etti. Öte yandan Hamilton, Türkiye GP ile bu sezon 10. yarışı lider tamamladı.

"İmkansızı isteyin, pes etmeyin, kendinizden şüphe duymayın"

Hamilton yarıştan sonra açıklamalarda bulundu:

"Kelimeleri bulamıyorum. Fabrikadakilere, buradakilere teşekkür ediyorum. Bu takıma katılmasaydım bunu başaramazdım. Devasa, muhteşem oldu. Çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyenlere teşekkürler. Aileme teşekkürler.

Bu bir rüyaydı. Çocukken Formula 1 seyrederdim. Rüyalarımın da ötesinde. Yapamayacağınızı söyleyen hiç kimseyi dinlemeyin. İmkansızı isteyin, pes etmeyin, kendinizden şüphe duymayın!

Zor bir hafta sonu olacaktı, biliyordum. Geride olduğumuzu biliyorduk. En iyisini yaptık. Çok şey öğrendik. Hiçbir şekilde oyun oynamıyoruz, uğraşıyoruz. Gelişmeye devam ediyoruz. İleri gitmek için çalışıyoruz. Kusursuz olamazsınız.

Başlarda zor anlar yaşadık. Albon arayı açıyordu. Bu yarış benden uzaklaşıyor, gidiyor dedim. Direnmeye başladım ve bunu başardım.

Vettel de benden çok uzaklaşıyordu. Lastiklerim iyi miydi bilemiyordum. Lastikler ufalandı, ardından pist kurudu. Sürüşüm gelişti. Doğruyu yakalıyorduk. Dışarıda kalmaya devam ettim.

Zemin kurudu. Yağmur lastikleri zemini tuttu. Kuru lastikler ile böyle olamayabilirdi. Zaten, yağmur lastikleri de kuru hava lastiklerine dönüştü.

Her şey kontrolüm altındaydı. Yağmur gelseydi de devam edecektim."

"Spordaki gücümü kullanarak dünyanın daha iyi bir yer olmasını sağlamak istiyorum"

"Benim en ulaşılmaz rüyalarımın bile ötesindeydi Schumacher'in rekorunu egale etmek. O şampiyonlukları izlemiştim.

1 şampiyonluk bile çok zordur. 7 şampiyonluk hayal edilemez. Ancak, bu takımla beraber yapacaklarımın sonu yok. Ne gün ama!

Aslında tuhaf bir his var içimde, sanki kariyerime daha yeni başladım. Hala yapacak çok şeyim var. Daha da zorlayacağım. Sporda önemli olan bu.

Spordaki gücümü kullanarak dünyanın daha iyi bir yer olmasını sağlamak istiyorum. Daha sürdürülebilir bir dünya olmalı. Bunun parçası olmaya çalışıyorum. Bu nedenle daha uzun süre burada olmalıyım.

Bugün eve gideceğim. Heyecanlı bir şey yapmam. Belki yarışı izlerim. Bir çorba içebilirim. Belki de bir kadeh şarap olabilir. Böyle günleri taraftarla paylaşmak isterdim."

Yarıştan önemli anlar:

-İstanbul Park'ta pist kuruyor, Lewis Hamilton hızlanıyor. İkinci Perez ile aradaki farkı 5 saniyenin üstüne çıkardı.

-Yarış lideri Lance Stroll, pite geldi. Lewis Hamilton, Perez'i geçerek ilk sıraya yükseldi.

-19. turda Perez'i geçmeye çalışan Verstappen spin attı. Aracını güçlükle kontrol eden Verstappen, 3. sırayı kaybederek pite girdi ve 8. sıraya düştü.

-18. turda en hızlı tur süresini Ferrari pilotu Charles Leclerc yaptı.

-Bu sıralamalara göre Lewis Hamilton'ın şampiyonluğu için bu sonuç yetiyor.

- Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi aracını kenara çekerek yarışa ilk veda eden isim oldu. Sanal güvenlik aracı devrede.

-Racing Pointler ilk ikide; Verstappen kötü kalktı ve 4'e geriledi.

-Sebastian Vettel, inanılmaz bir start aldı. 11'den 3. sıraya yükseldi.

-Mercedes'ten Lewis Hamilton 6, Valtteri Bottas 18. sırada

-Dün pilotları çok zorlayan yağmur durdu.

- Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly, güç ünitesi değişikliği nedeniyle grid cezası aldı ve 19. sıradan başlayacak.

Pole pozisyonu Racing Point'in pilotu Lance Stroll'ün

Formula 1 Türkiye Grand Prix, İstanbul Park'ta yapılan 3. antrenman ve sıralama turları ile devam etti. Birçok kez sarı ve kırmızı bayrağın kalktığı sıralama turlarında pole pozisyonunu Racing Point'in Kanadalı pilotu Lance Stroll elde etti.

Sıralama turlarının 1. ayağının ilk dakikalarından itibaren pist, yoğun yağmur yağışının etkisi altına kalınca kırmızı bayrak verildi. Pilotlar hafta sonu boyunca pistte yol tutuşu sağlayamazken, yoğun yağmur yağışı sonucunda lastiklerin ısınması iyice zorlaştı. Otomobiller sıkça kayıp, pistten çıktıktan sonra sıralama turları ikinci bir karara kadar durduruldu.

Kırmızı bayraktan sonra su birikintilerinin temizlenmesi için piste bir belediye aracı girdi.

15.55'te yeşil bayrak verildi ve sıralama turlarının birinci ayağına tekrar başlandı. Yeşil bayraktan dakikalar sonra Haas pilotu Grosjean pistten çıktı ve tekrar kırmızı bayrak verildi. Pilotlar, pistin kurumaya başlamasıyla birlikte piste çıktılar.

Hava sıcaklığının 12, pist sıcaklığının ise 13 dereceye indiği pistte Red Bull oldukça iyi bir performans sergiledi ancak Lance Stroll geçiş lastikleriyle harika bir performans ortaya koyarak pole pozisyonunu kazandı.

Stroll, son zaman turunda 1:47.765 yaptı ve bu derece Max Verstappen'in derecesinden 0.290 saniye daha iyiydi. Perez son bölümde garaja gelince 1.5 saniye geride üçüncü oldu.

3. antrenman turunda araçlar yine yol tutuşu sağlamakta zorlandı

Dün gerçekleştirilen 3. antrenmanda yağan yağmurla bazı otomobiller yol tutuşu sağlamakta iyice zorlandı. Birçok pilot spin attı ve şartlardan şikayet etti. Şampiyona lideri Lewis Hamilton, 3. antrenman turlarını süreli bir tur tamamlayamadı. İşte sıralama turlarından önceki son antrenmanlardaki sonuçlar:

Dün yapılan antrenman turlarında yağan yağmurla bir birçok otomobil yol tutuşu sağlamakta zorlandı.

Türkiye Grand Prix'sinde ilk antrenmanları 15. ve dördüncü sırada tamamlayan Mercedes AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton, İstanbul Park'ın yeni zeminini eleştirdi. Hamilton, "Nasıl oluyorsa bu zemin oldukça pürüzsüz. Pistler eskidikçe asfalt arasındaki açıklıklar büyür, böylece lastikler daha iyi çalışır, ancak buradakinde asfaltlar aşırı kapalı, oldukça düz ve parlak ve bence konulan yağ veya koydukları her neyse asfalttan sızıntı yapıyor. Resmen b*k gibiydi, büyük B ile" dedi

Şampiyonayı lider götüren ve İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşma şansı bulunan Mercedes'ten Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'sine kadar 9 yarış galibiyeti elde etti. Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas iki, Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ise birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Dün yapılan 1. ve 2. antrenman turlarının sonuçları şöyle:

Türkiye'deki 14. etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 282 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 197

3. Max Verstappen (Hollanda): 162

4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 95

5. Charles Leclerc (Monaco): 85

Takımlarda Mercedes şampiyon

Mercedes, Türkiye Grand Prix'sine takımlar klasmanında şampiyonluğu garantilemiş olarak çıkacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası tarihinde ise Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok zafere ulaşan takım unvanını açık ara koruyor. Takımlar klasmanında Williams'ın 9, McLaren'ın 8 şampiyonluğu bulunuyor. Mercedes ile Lotus 7'şer, Red Bull ise 4 defa şampiyonluk elde etti.

Türkiye Grand Prix'sine kadar oluşan takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

1. Mercedes: 479 puan

2. Red Bull: 226

3. Renault: 135

4. McLaren: 134

5. Racing Point: 134

En tecrübeli Raikkonen, en çok kazanan Hamilton

Alfa Romeo'nun 41 yaşındaki Fin pilotu Kimi Raikkonen, katıldığı 328 Grand Prix ile İstanbul'da yarışacak en tecrübeli isim olarak dikkati çekiyor.

Formula 1'de en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde, unvanı bu sezon eline geçiren Lewis Hamilton bulunuyor. Hamilton, Türkiye Grand Prix'si öncesi 93 birincilikle ilk sırada yer alıyor.

Öte yandan İstanbul'da mücadele edecek pilotlardan 3'ü dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Yedinci şampiyonluğunu hedefleyen Hamilton'ın yanı sıra Vettel 4, Raikkonen ise bir kez şampiyonluk yaşadı.