Formula-1 Türkiye Grand Prix'sinde tarih netleşti

Haziran ayında yapılması planlanan yarış, pandemi nedeniyle iptal edilen Formula-1 Türkiye Grand Prix'si Ekim ayında gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre yarış 1-3 Ekim'de düzenlenecek.

Singapur GP organizatörleri, 2021 yarışının Kovid-19 salgını sonrası yaşanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Takvimde yer açılmasının ardından gözler Türkiye'ye çevrilmişti.

İstanbul Park'ın sahibi olan Intercity'nin yönetim kurulu başkanı Vural Ak, kararla ilgili olarak “Haziran ayı içerisinde gerçekleştirmek üzere anlaşmış, fakat sonrasında seyahat kısıtlamaları nedeniyle organizasyon gerçekleştirilememişti. 2021 yılı takvimi içerisindeki tüm fırsatları yakından takip ettik ve tekrar takvime girmeyi başardık. ” dedi.

Yarış seyircili olacak

Ak, bilet satışlarına ilişkin olarak da şunları söyledi: Devletimizin aldığı pandemi önlemleri ve çalışmaları sayesinde yarışımızı seyircili olarak gerçekleştireceğiz. Yarışı gerçekleştireceğimiz tarih Türkiye’de ve İstanbul’da turizm sezonunun da sürdüğü zamanlara denk geliyor. Bilet satışlarına ilişkin gerekli bilgilendirmeyi en kısa sürede yapacağız.