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Formula 1'e koronavirüs engeli

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Formula 1 yönetimi, 2020 takviminde yer alan ve 17-19 Nisan tarihlerinde yapılacağı açıklanan Çin Grand Prix'in ertelendiğini açıkladı
Formula 1'e koronavirüs engeli

Formula 1'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin Grand Prix Organizatörü Juss Sports Group'un Çin Halk Cumhuriyeti Otomobil ve Motosiklet Sporları Federasyonu (CAMF) ve Şanghay Spor Yönetimi ile yapılan görüşmelerin ardından resmi olarak erteleme talebinde bulunduğu kaydedildi.

Koronavirüs salgınıyla ilgili endişelerin devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, FIA'nın da seyahat eden sporcular, personel ve yöneticilerin güvenliğini sağlamak için erteleme talebini kabul ettiği bildirildi.

Formula 1 yönetimi'nin yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Çin Grand Prix, F1 takviminin her zaman çok önemli bir parçası oldu ve oradaki Formula 1 hayranları her zaman inanılmazlar. Hepimiz en kısa sürede Çin'de yarışmayı dört gözle bekliyoruz ve bu zor dönemde ülkedeki herkese en iyisini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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