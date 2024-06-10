Fosil avcısı okyanusun derinliklerinde devasa bir diş buldu

ABD'de bir dalgıç, Florida açıklarında bir mastodon dişi buldu. Dalgıç bulduğu dev dişi evinde tutmak istiyor.

Fosil avcısı Alex Lundberg, yaklaşık 1,2 metre uzunluğundaki dişle ilk olarak nisanda dalış yaptıklarında karşılaştıklarını söyledi.

Arkadaşıyla birlikte tekrar bölgeye giderek dişin olduğu yerdeki kumları temizlemeye başladıklarını anlatan Lundberg, "Fosil gittikçe büyümeye başladı. Kendi kendime 'Bu cidden büyük bir diş' dediğimi hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

Lundberg, fosili Florida eyaletindeki kıyı şehri Venice açıklarında 25 metre derinlikten çıkardıklarını belirtti.

Dalgıç yaklaşık 31 kilogram ağırlığındaki fosili evinin salonundaki bir cam kutuya yerleştirdiğini söyledi.

Lundberg, Florida Doğa Tarihi Müzesi'nden yetkililerin gelip fosili inceleyeceğini belirterek, dişin kaç yıllık olduğunun ancak o zaman anlaşılabileceğini dile getirdi.

Diğer yandan müze yetkililerinden Rachel Narducci, bazen incelemelerin ardından fosilin bulan kişide kalmasına izin verildiğini de söyledi.

"Çok havalı bir parça"

Güney Florida Üniversitesi'nde biyoloji eğitimi alan dalgıç, fosili evinde tutmak istediğini belirterek "Tam olarak nereden geldiğini bilmiyorsunuz. Milyonlarca yıldır okyanusta yuvarlanıp duruyor. Bu çok havalı bir parça" dedi. Müzenin paylaştığı bilgilere göre dalgıcın 2019'dan beri fosil arama izni bulunuyor.

Modern fillerin eski akrabaları diye bilinen mastodonlar 27 ila 30 milyon yıl önce ortaya çıkmış ve soyları yaklaşık 10 bin yıl önce tükenmişti.

Başta Kuzey ve Orta Amerika olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ormanlarda yaşayan mastodonların uzunluğu 2,5 ila 3 metreye, ağırlıklarıysa 5,4 tona ulaşıyordu.