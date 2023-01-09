  • BIST 5.264,67
  • Altın 1130.016
  • Dolar 18.7755
  • Euro 20.0486
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Fotiu, 2023 yılında kayıpların bulunacağına dair iyimser

» »
Fotiu, 2023 yılında kayıpların bulunacağına dair iyimser
Fotiu, 2023 yılında kayıpların bulunacağına dair iyimser

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, ellerinde KKTC’deki kayıplarla ilgili bilgilerle ifadeler bulunduğunu ve 2023 yılında kayıpların bulunacağına dair iyimser olduğunu söyledi.

Politis gazetesinin haberine göre Fotiu, toplu mezarların çoğunluğunun Girne çevresinde bulunduğunu ve bu senenin, ilk büyük toplu mezarların bulunacağı yıl olmasını umduğunu dile getirdi.

Habere göre Fotiu, geçtiğimiz yılın kayıplar açısından iyi bir yıl olmadığını kaydederek, bunun sorumlusunun iş birliği yapmayan, bilgi vermeyen ve kayıplarla ilgili sorunların çözülmesinde engel çıkaran Türk askeri olduğunu öne sürdü.

Kayıplar konusunun siyasi değil, insani bir konu olduğuna vurgu yapan Fotiu, 48 yıldır 750’den fazla kaybı aramaya devam ettiklerini belirtti.

Topladıkları ifade ve bilgilerin doğru olmasını umduğunu ifade eden Fotiu, kayıplar konusunun her zaman Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile devletin öncelikleri arasında olduğunu ve partisel bir boyutu bulunmadığını kaydetti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs'ta Koronavirüsten bir haftada 4 can kaybı!06 Ocak 2023 Cuma 15:33
  • Güneyde havalimanlarını 2022'de 9,2 milyon yolcu kullandı06 Ocak 2023 Cuma 14:56
  • Rum Yönetiminin Başkanlık Koltuğunun Talibi Çok06 Ocak 2023 Cuma 13:47
  • Güney Kıbrıs’tan turist olarak yurt dışına gidenler standart dışı hellim tespitinde bulundu06 Ocak 2023 Cuma 12:35
  • Güney Kıbrıs’ta yıllık enflasyon açıklandı06 Ocak 2023 Cuma 11:44
  • Rum siyasilerden Guterres rapor taslağına yönelik açıklamalar05 Ocak 2023 Perşembe 14:24
  • Güney Kıbrıs’ta işsizlik önceki yıla oranla yüzde 9 arttı05 Ocak 2023 Perşembe 13:32
  • Güney Lefkoşa'da kavga ölümle bitti!05 Ocak 2023 Perşembe 13:31
  • Güney'de yeni elektrik santrali inşası için onay04 Ocak 2023 Çarşamba 16:10
  • Güney Kıbrıs sahillerinden uyuşturucu paketleri toplanmaya devam ediliyor...04 Ocak 2023 Çarşamba 15:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti