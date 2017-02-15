Fotiu, Fransız Büyükelçi ile kayıplar konusunu görüştü

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, kayıplarla ilgili sorunun, Türkiye’nin özlü katılımı ve işbirliği olmaması halinde çözülemeyeceğini söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Rene Troccaz ile görüşe Fotiu, Rum Hükümeti’nin konuyu, bir an önce çözülmesi gereken ciddi bir insani mesele olarak ele aldığını kaydetti.

Troccaz’ı, kayıplar konusuna dair bilgilendiren Fotiu, Türkiye’nin, kayıplarla ilgili, kayıp ailelerinin de yararına olacak şekilde özlü ve etkin adımlar atmasını umut ettiğini ifade etti.

Fotiu, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kayıplarla ilgili kararını uygulaması gerektiğini de belirterek, Rum kayıp kalıntılarının yerlerinin, maksatlı bir şekilde değiştirildiği iddialarını yineledi.

Habere göre Fotiu, Troccaz’a, Fransa Hükümeti’nin kayıplar konusunun çözülmesi için verdiği destek ve teknik yardımdan dolayı teşekkürlerini de sundu.