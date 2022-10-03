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Fotiu: Kayıplarla ilgili sorumluluklar büyük

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Kıbrıs Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından önceki yıllarda yapılan çalışmaların, Türkiye’nin bu kadar insanın kaybolması konusundaki sorumluluklarını azaltmayacağını savundu.
Fotiu: Kayıplarla ilgili sorumluluklar büyük

Kıbrıs Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından önceki yıllarda yapılan çalışmaların, Türkiye’nin bu kadar insanın kaybolması konusundaki sorumluluklarını azaltmayacağını savundu.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Fotiu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis adına dün katıldığı bir anma töreninde yaptığı konuşmada, zorluklara rağmen “işgal gücünün” taktiklerine ve yönlendirmelerine boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Fotiu, kayıp ailelerinin, yakınlarının akıbetiyle ilgili hala yanıt beklediğine işaret ederek, çoğu kişinin yakınlarının akıbetini öğrenemeden hayatını kaybettiğini belirtti. Fotis Fotiu, son kaybın akıbeti belirlenene kadar çaba göstermeye devam edeceklerini kaydederek, hayatını kaybeden kayıp yakınları karşısındaki sorumluluklarının ağır olduğunu ifade etti. Habere göre, Fotiu, birlik içerisinde bugünkü kabul edilemez durumun sona ermesi ve “işgali sona erdirip” vatanı yeniden birleştirecek bir çözüme ulaşılması için çalışmakla yükümlü olduklarını söyledi.

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