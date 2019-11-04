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Fotiu Kormacit'teki ayine katıldı

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Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, Kormacit bölgesinde, “Ay.Yeorgiu” yortusu nedeniyle düzenlenen ayine katıldığı belirtildi.
Fotiu Kormacit'teki ayine katıldı

Fileleftheros gazetesi, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, burada yapmış olduğu konuşmaya yer verdi.

Habere göre Fotiu, “Kıbrıs sorununa adil, kalıcı ve işlevsel bir çözüm bulunması aracılığıyla  ata topraklarına geri dönüş için içlerindeki inanç ve umudu güçlendirdiklerini” ifade etti. 

Fotiu, “Bugün, Maronit kardeşlerimizle, Kormakiti’nin (Kormacit) koruyucusu Ay.Yeorigos’u anıyoruz, Kıbrıs’ta her yerde anıyoruz” ifadesini kullandı.

Fotiu, herkesin, sonuç vermesi mümkün olan özlü müzakerelere ilişkin yolun açılması için dua ettiğini belirtirken, tüm Kıbrıslıların bütünü için büyük perspektif, güvenlik, istikrarla, herhangi bir sorunun, geçmişin sorunlarının olmadığı bir ülkeden de söz etti.

Fotiu konuşması sırasında Rum devlet Başkanı Nikos Anastasiadis’in selamını ve ülkenin ilerlemesine katkı koyan, işbirliği yapan  Maronit toplumunun tüm üyelerine yönelik  takdirini de dile getirdi.

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