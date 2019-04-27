Fotiu: “KŞK’nın hızından ve sonuçlarından memnun değiliz”

Rum İnsanî Konular Komiseri Fotis Fotiu, Rum tarafı ve Rum kayıp yakınları olarak Kayıp Şahıslar Komitesi’nin hızından ve aldığı sonuçlardan memnun olmadıklarını ve olamayacaklarını; ancak Komite’nin çalışmalarına desteklerini sürdüreceklerini söyledi

Haftalık Kathimerini’ye verdiği özel söyleşide, KKTC’de yürütülen kayıp kazılarından çıkan sonuçları “hayal kırıcı” diye niteleyen Fotiu, Rum tarafındaki kazılarda, “çoğu Kıbrıslı Türk dosyasının araştırıldığını” iddia etti.

Fotiu, kayıplar meselesinin çözülmemesiyle ilgili olarak yine Türkiye’yi suçladı.

Fotis Fotiu, Rum Yönetiminin kayıp kazı programıyla ilgili soruya karşılık, Rum Yönetiminin 1999’da “Ay Konstantinu ve Ay Eleni Mezarlığı” ile “Lakadamya” mezarlığında başlattığı mezar kazıları sürecinde münferit bazı Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk dosyalarının beklemede kaldığını, bunları da önümüzdeki aylarda halletmeyi umduklarını söyledi.

“1964 Dillirga ölüleri başlığında da derinlemesine araştırma yaptık. Bakanlar Kurulu’na yönelik öneri hazırladık ve önümüzdeki iki ay içerisinde planladığımız kazıların başlamasını umuyoruz” diyen Fotiu’ya öldükleri ve Rum tarafında gömülü oldukları bilinenlerle ilgili Güney’de yapılan çalışmalar da soruldu.

Fotiu son yıllarda Ada’nın Güney kesiminde ölenler ve gömülenlerin ailelerine cevap verilmesi için koordineli çaba harcadıklarını söyledi ve “Son yıllarda Noratlas, Athalassa Hastanesi, Faethon hücumbotu ölüleri ile darbe sırasında direnişçilerin gömüldüğü toplu mezarlar ile darbeci ölülerin mezarlarında yapılan kazılar da buna örnektir” dedi.