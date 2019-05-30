Fotiu, Nestoros’u yalanladı

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum eski üyesi Nestoras Nestoros’un, kayıplarla ilgili kendisine yönelik suçlamaları ret etti.

Politis gazetesi ve diğer gazetelere göre, Fotiu, Nestoros’un dün basında çıkan “Antropoloji Atölyesinde, içerisinde kemik kalıntılarının bulunduğu tahta kutuların bulunduğu ve bunların, duyulan korku nedeniyle Kayıp Şahıslar Komitesi’ne teslim edilmediği” yönündeki açıklamalarını yalanladı.

Habere göre Fotiu, yaptığı açıklamada, tahta kutular içerisinde, Yunan Askeri Mezarlığı’nda hayatını kaybedenlere ait kalıntıların bulunduğunu belirtti.

Fotiu, Nestoros’un yanlış kimlik teşhisinde bulunulduğuna dair açıklamasına karşılık olarak ise, hükümetin, Kıbrıslı Rum ve Yunan kayıplar ve hayatını kaybedenlerle ilgili soyağaçları da dahil olmak üzere genetik ve antropolojik veri tabanlarını Kayıp Şahıslar Komitesi’ne gönderdiğini ifade etti.

Fotiu, kimyasallarla geçmişte ilaçlanmaya maruz kalan Yunan Askeri Mezarlığı’nda ölülerin saklandığı binadaki naaşların söz konusu olduğunun herkes tarafından bilindiğini, yurt içi ve yurt dışındaki çabalarına karşın bugüne kadar bilimsel sorunların çözümlenmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Kimlik tespitlerine ilişkin olarak Fotiu, tüm vakaların yeniden incelendiğini vurguladı.

Kayıpların akıbetinin belirlenmesi çabalarının girdiği bu kritik dönemeç ışığında tüm müdahil tarafların gerekli hassasiyeti göstermesi ve ailelere saygı duyması tavsiyesinde bulunan Fotiu, ayrıca herkesin, ileri sürdüğü “Türk tarafının işbirliğinde bulunmayı ret etmesinden dolayı ortaya çıkan sorunlara” odaklanması gerektiğini savundu.