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Fotiu: “Yapılan hataları düzeltmemiz gerekiyor”

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Fotiu: “Yapılan hataları düzeltmemiz gerekiyor”
Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, kayıplar konusunda yapılan hataları düzeltmeleri gerektiğini söyledi.

Simerini gazetesine konuşan Fotiu, kayıplar, kazı çalışmaları ve KKTC’de yaşayan Rumlarla ilgili konularda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Faethon devriye botunda ölen Yunanlıların kalıntılarının bulunmasıyla kimlik tespitlerini yapılması ve 1974 yılında bombalanan Athalassa Akıl Hastanesi’nde hayatını kaybedenleri tespit çalışmaları gibi konularda bilgiler veren Fotiu, yapılan bazı hatalardan da söz etti.

Hatalar konusunda “Bir özür Kıbrıs devletinin sorumluluklarını silmesi için yeterli mi?” sorusu üzerine Fotiu, sorumluluk ve özür konusunun çok boyutlu ve çok düzeyli olduğunu savundu.

Kayıplar konusunda kendileri tarafından yapılan hatalarla ilgili sorumlulukların, “kayılar trajedisinin oluşması ve muhafaza edilmesinden sorumlu olan işgal gücünün” yükümlülük ve sorumluluklarıyla aynı olmadığını iddia eden Fotiu, “Ancak tüm bunlardan bağımsız olarak sürecimizde çeşitli ve farklı sebeplerden kaynaklana hatalar ve ihmaller olduğunu tekrar tekrar söylemişimdir” şeklinde konuştu.

Hataların bedelini, kayıplar ve savaşta hayatını kaybedenlerin ailelerinin yüklendiğini söyleyen Fotiu, bu hataları en azından şimdi olsun düzeltme yükümlülük ve sorumluluğuna sahip olduklarını ve bunu yaptıklarını belirtti.

Fotiu, KKTC’de yaşayan Rumlarla ilgili soruları yanıtında, bu kişilerin atalarından kalma evlerde kalmalarının temel hedefleri olduğunu belirtti. Bu yönde çaba göstermeye devam ettiklerimi kaydeden Fotiu, bu alanda bir faaliyet planına sahip olduklarını söyledi.

Bu plan çerçevesinde, genç çiftçi ve balıkçılara destekler verdiklerini belirten Fotiu, evlerin onarım çalışmaları için de planlarının olduğunu belirtti.

Fotiu, buralarda yaşayan genç çiftlere teşvik sağlama yönünde bir pilot program üzerinde çalıştıklarını anlattı.

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