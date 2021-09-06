Fotiu'dan Maronit toplumuna destek açıklaması

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, hükümetin; Maronit toplumunun yanında olduğunu ifade etti.

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, hükümetin; Maronit toplumunun yanında olduğunu ifade etti.

Haravgi gazetesi, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun Maronit Başpiskoposu Selim Sfeir’in görevine başlamasına ilişkin dini törende yapmış olduğu konuşmaya yer verdi.

Habere göre Fotiu, hükümetin; Maronit toplumunun ve yaşamını sürdürme çabalarının yanında olduğunu ifade etti.

Fotiu, hükümetin olanaklarının mümkün olduğu çerçevede Maronit toplumuna ekonomik destek katkısında bulunduğunu, Güney Kıbrıs’taki mevcut alt yapı çalışmalarının ve anıtların iyileştirilmesine aynı zamanda Kuzey’deki Maronit Kiliselerinin restore edilmesi çabalarına da destek verdiklerini söyledi.

Fotiu açıklaması çerçevesinde “işgal” olarak nitelendirdiği Barış Harekatı’nın, “Maronit toplumuna biriktirmiş olduğu ıstıraptan söz ederek işgalin sona ermesi ve ülkenin yeniden birleşmesi gerektiğini” ifade etti.

Fotiu, bir önceki Maronit Başpiskoposu Yosif Sueif ile işbirliği içerisinde olduklarını belirtti ve katkılarından dolayı da Sueif’e teşekkürlerini sundu.

Foitu, yeni Maronit Başpiskoposu Sfeir’in de toplumunun iyiliği için aynı işbirliği ve alakayla görevini yürüteceğine dair inancını da dile getirdi.