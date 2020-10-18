  • BIST 1.193
  • Altın 484,321
  • Dolar 7,8735
  • Euro 9,2279
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAPilli:Bugün 1731 test, 5 yeni vaka!

Fotoğraf çeken 4 kişi daha tespit edildi

» »
Fotoğraf çeken 4 kişi daha tespit edildi
Fotoğraf çeken 4 kişi daha tespit edildi

Gazimağusa’da 112 nolu sandıkta oy kullanan bir seçmenin,  İskele’de 39 nolu sandıkta oy kullanan bir seçmenin ve Zümrütköy’de 53 nolu sandıkta oy kullanan bir seçmenin oylarını kullandıktan sonra cep telefonu ile oy pusulalarının fotoğrafını çektikleri tespit edilmiştir.

Kaplıca’da 4 nolu sandıkta oy kullanan bir seçmenin, oyunu kullandıktan sonra cep telefonu ile fotoğrafını çekip oy pusulasını sosyal medyada yayınladığı tespit edilmiştir.

Her dört olayla ilgili yasal işlem başlatıldı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 kişiye daha yasal işlem,toplam 6 kişi yakalandı18 Ekim 2020 Pazar 14:44
  • Kıbrıs Türk kültürüne İslami dayatma çağrısı18 Ekim 2020 Pazar 14:25
  • Eroğlu:Biz bu devlette huzur ve güven içinde yaşamak istiyoruz18 Ekim 2020 Pazar 14:01
  • DP Genel Başkanı Ataoğlu oyunu kullandı18 Ekim 2020 Pazar 13:59
  • Saat 13.00 itibarıyla seçime katılım oranı % 30.1718 Ekim 2020 Pazar 13:54
  • Erhürman oyunu kullandı18 Ekim 2020 Pazar 13:53
  • ''BM Genel Sekreteri Guterres’in yol haritası hazır"18 Ekim 2020 Pazar 13:27
  • Erhürman oyunu kullandı18 Ekim 2020 Pazar 13:20
  • Yasak olmasına rağmen kullandıkları oyun fotoğrafını çektiler18 Ekim 2020 Pazar 13:12
  • Seçim suçu işleyen 3 kişi daha tespit edildi18 Ekim 2020 Pazar 13:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti