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Fotoğraf sanatçısı ve akademisyen Yrd. Doç. Dr. İsmail Gökçe, LAÜ’de öğrencilerle buluştu

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Fotoğraf sanatçısı ve akademisyen Yrd. Doç. Dr. İsmail Gökçe, LAÜ’de öğrencilerle buluştu
Fotoğraf sanatçısı ve akademisyen Yrd. Doç. Dr. İsmail Gökçe, LAÜ’de öğrencilerle buluştu

Fotoğraf sanatçısı ve akademisyen Yrd. Doç. Dr. İsmail Gökçe, LAÜ’de öğrencilerle buluştu


Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi “İletişim Günleri” etkinlik dizisi kapsamında fotoğraf sanatçısı Yrd. Doç. Dr. İsmail Gökçe, fotoğraf sanatı ve belgesel fotoğrafçılık üzerine söyleşi gerçekleştirdi. LAÜ Sinema Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte Yrd. Doç. Dr. Gökçe, kendi fotoğraf serüvenini ve fotoğraf sanatına neden ilgi duyduğunu anlattı.


Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini fotoğraf sanatı üzerine tamamlayan Yrd. Doç. Dr. İsmail Gökçe, hayata, insana ve çevresine karşı duyduğu merak ile fotoğraf çekmeye başladığını ve bu merakla özellikle belgesel fotoğrafçılığına yöneldiğini ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Gökçe; “Belgesel fotoğrafçılık, insana ve hayata dair konuları müdahale etmeden doğrudan belgeleme amacıyla izleyicilere yansıtan bir fotoğraf türüdür. Merak ettiğim, ilgi duyduğum konuları, hayat biçimlerini, farklı kültürleri gözlemlemek, takip etmek ve tanıklık ettiğim anları fotoğraf karelerine yansıtarak belgelemek ve kitlelerle paylaşmak fotoğrafçı olarak beni hep heyecanlandırmıştır” dedi.

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Gökçe: Kıbrıs’ta belgesel anlamında çekilebilecek çok konu vardır

Konuşmasında, Kıbrıs’ta yapmış olduğu ve sergilediği; iki farklı yaşam kültürünü, gündelik hayatlarını, alışkanlıklarını ve yaşam alanlarını an be an görüntüleyerek oluşturduğu 2 belgesel fotoğraf çalışmasını da paylaşan Gökçe, Kıbrıs’ta belgesel anlamında çekilebilecek çok konu olduğunu kaydetti.
Uzun yıllar İstanbul’da yaşayan ve Coşkun Aral’ın asistanlığını yapan Gökçe, Kıbrıs’a her geldiğinde değişen kültürü ve hayatı gözlemleyerek projeler geliştirmek istediğini belirterek belgesel fotoğrafçılığın sürekliliğine değindi. Gökçe, “hiçbir proje tamamlanmaz aslında. Fotoğrafçı olarak hiç bir fotoğraf projesine tam anlamıyla bitti diyemezsin, çünkü zaman
akıyor ve hayat devam ediyor. Her yeni zaman diliminde, başka fotoğraflar ile projeler devam
edebilir” dedi.


Konuşmasında yeni fotoğraf ve sergi projesine de değinen Yrd. Doç. Dr. Gökçe, projesine
ait 2 fotoğrafı paylaşarak Kıbrıs’ın terkedilmiş mekânlarının, yaşam bölgelerinin, metruk
yerlerinin fotoğraflarını çekerek oradaki terk edilmişlik ve yalnızlık duygusunu aktarmaya
çalıştığını belirtti.

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