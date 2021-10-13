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Fotoğrafçı ve öykü yazarı Ceyhan Özyıldız’ın “O Şeyler” kitapları tanıtıldı

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Fotoğrafçı ve öykü yazarı Ceyhan Özyıldız’ın “O Şeyler” adı altında topladığı siyah beyaz, deneysel detay doku fotoğrafları ile renkli foto dijital çalışmaları Rüstem Kitabevi yayınlarından ayrı iki kitap olarak yayımlandı.
Fotoğrafçı ve öykü yazarı Ceyhan Özyıldız’ın “O Şeyler” kitapları tanıtıldı

Fotoğrafçı ve öykü yazarı Ceyhan Özyıldız’ın “O Şeyler” adı altında topladığı siyah beyaz, deneysel detay doku fotoğrafları ile renkli foto dijital çalışmaları Rüstem Kitabevi yayınlarından ayrı iki kitap olarak yayımlandı.

Yazar Özyıldız, “O şey (ler) Siyah, Beyaz ve Gri” adlı kitabında, siyah beyaz fotoğraf çalışmalarında, çektiği miş olduğu detay ve doku fotoğraflarını dijital tekniklerle kesme, bölme, parçalama, yaralama, katmanlama çalışmaları yapıp, yeniden biçimlendirerek, onlara daha yeni kimlikler kazandırıyor.

Özyıldız’ın “O şey (ler) II: Tekrar ve Tekrar Foto-Dijital Çalışmalar” adlı foto dijital çalışmalarında ise, düşünceden yola çıkarak, katmanlama, boyama, tipografi, grafik ve desenleme tekniklerini kullanarak inşa ettiği, “Foto-Oyunları”yla 21. Yüzyıl’da süratle değişen ağ toplumu dünyasında, her şeyin nesnel gerçekliğinin örtünüklüğüne dair bir katman eşelemesi yapıyor.

Özyıldız, bu çalışmalarıyla, kadrajın ve anlatının normunu kendine has stili ile bozup, baştan kurarak okuyuculara yeni okumalar için öneriler de sunuyor.

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