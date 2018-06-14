Fotoğrafı as, kum, çakıl ve briketi kap!...

Taner ULUTAŞ

İskele bölgesinde aralarında oy farkının az olması ve oyların bir birine yakın olması nedeniyle, oy için kum, çakıl, briket ve demir dağıtıldığı öne sürülüyor. İskele eski Belediye başkanı, günümüzde de belediye başkan adayı Halil Orun, sosyal medyada yaptığı dağıtımda, İskele Belediye Başkanı ve başkan adayı Hasan Sadıkoğlu’nu fotoğrafını asacak şahıslara, kum, çakıl, briket ve demir dağıttığını ve bu surette oy avcılığı yapmaya çalışmakla suçladı.

Halıl Orun yaptığı açıklamada, "Değerli hemşerilerim, isteyen herkese şu andaki Belediye yönetimi isteyen herkese oy karşılığı çimento, Blok, kum çakıl Demir dağıtımı devam etmektedir. Buradan İnşaat malzemesi satıcılarına açık çağrı yapıyorum. Seçilmem halinde bu dönemde veresiye faturalar özellikle Mahmut Yılmazoğluna ait faturalar ödenmeyecektir" dedi.

Halil Orun açıklamasına devamla, "Yağma Hasan’ın böreği devam ediyor. Fotoğrafı as kum, çakıl, briketi al" ifadesinde bulunarak, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu, seçimi adil bir yarıştan uzaklaştırmakla suçladı.