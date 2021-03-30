Fotoğraflar ortaya çıktı: Boris Johnson'ı köşeye sıkıştıracak cinsel ilişki itirafı!

35 yaşındaki iş insanı Jennifer Arcuri, 2012 ve 2016 yılları arasında 56 yaşındaki İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ilişki yaşadığını ilk kez iddia ederken, Johnson'ın mutfağında cinsel ilişkiye girmeden önce çekilmiş bir selfie gün yüzüne çıktı.

36 yaşındaki Arcuri, 2016 yılında Boris Johnson'ın eski eşi Marina Wheeler işteyken, Johnson'ın evinde cinsel ilişkiye girdiklerini ilk kez açıkladı.

O dönem haklarında çıkan Arcuri, ayrıca ilk olarak 2012 Londra Paralimpik Oyunları'nın açılışına katılmadan birkaç saat önce Shoreditch High Street'teki dairesinde seks yaptığını da söyleyerek, "Dört yıllık bir ilişki içindeydik ve onu gerçekten sevdim ama tanıdığımı sandığım adam artık yok.

İlk defa seks yaptığımızda birbirimizden ayrılmak istemedik ancak birkaç saat içinde sahnede ve televizyonda olmamız gerekiyordu." dedi.

Johnson'ın dışarı çıkarak yiyecek almaya gittiği anda, 3.5 milyon sterlinlik evinin mutfağında selfie çekip yolladığını, sevdiği adama üstsüz fotoğraflar yolladığını itiraf etti.

Londra Meclisi'nin gözetim komitesi, Johnson'ın ilişkiyi beyan etmeyerek belediye başkanı olduğu dönem kuralları ihlal edip etmediğini veya metresine fayda sağlamak için konumunu kötüye kullanıp kullanmadığını araştırıyordu.

Ancak dün Belediye'ye yakın bir kaynak, Arcuri'nin açıklamaları doğrultusunda bu iddiaların yeniden araştırılacağını öne sürdü.

İlişkilerinin bitmesi hakkında ise yedek bir plan ya da listedeki kaçıncı kişi olmadığını bilmediği bir ilişki içinde olmayacağını belirtti. Aynı yıl Matthew Hickey ile yeni bir ilişkiye başlayan iş insanı, o yıl hamile kaldı.

126 BİN STERLİN AKTARDIĞI İDDİASI

Teknoloji şirketi kurarak iş dünyasına adım atan Amerikalı eski model Jennifer Arcuri'nin Johnson'ın belediye başkanlığı sırasında haksız yere 126 bin sterlin teşvik aldığı ve üç dış ticaret ofisine ayrıcalıklı erişime sahip olduğu iddia edilmişti.

Belediye başkanıyken Arcuri'nin evini "defalarca ziyaret ettiği" öne sürülen Johnson, iddialarla ilgili açıklama yapmayı reddetmişti. İngiliz basını, Arcuri'nin Johnson'ı "en yakın arkadaşlarından biri" olarak tanımladığını yazmıştı.

Kaynak: Haber Global