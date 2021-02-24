Fotoğraflarla: Etna Yanardağı’ndaki patlamalar Sicilya gecelerini aydınl
İtalya'nın güneyindeki Etna Yanardağı'nda birkaç gündür patlamalar meydana geliyor.
Dağdan fışkıran lavlar Sicilya gecelerini aydınlatıyor.
Dağdan lavın yanı sıra koyu dumanlar da yükseliyor.
Avrupa'nın en aktif yanardağı olan Etna'da sık sık patlamalar yaşanıyor.
İtalya'nın güneyindeki Etna Yanardağı'nda birkaç gündür patlamalar meydana geliyor.Dağdan fışkıran lavlar Sicilya gecelerini aydınlatıyor.Dağdan lavın yanı sıra koyu dumanlar da yükseliyor.
24 Şubat 2021 Çarşamba 18:51
1 / 8