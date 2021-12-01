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Fotoğraftaki oyuncuyu tanıyabildiniz mi?

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Britanyalı oyuncu Helen Mirren’ı yeni filminin setinde görenlerin tanıması neredeyse imkansız!
Fotoğraftaki oyuncuyu tanıyabildiniz mi?

76 yaşındaki Oscarlı oyuncu, İsrail’in 1969-1974 yıllarında görev yapan eski başbakanı Golda Meir’i canlandırdığı ‘Golda’ filminin, Britanya’nın başkenti Londra’daki setinde görüntülendi. Usta oyuncu protez makyaj sayesinde İsrail’in ‘demir leydi’ lakaplı ilk ve tek kadın başbakanına dönüştü.

Page Six adlı sitenin ulaştığı fotoğraflarda makyajın yanısıra kır saçlarıyla da 1978’de hayatını kaybeden siyasetçiye benzeyen Mirren, tek başına ve rol arkadaşı Camille Cottin’le yan yana, sigara içerken görülüyor.

 

Çekimler başlamadan önce, “Meir çok güçlü, dişli bir liderdi” diyen Mirren onu canlandırmanın zor ama güzel olduğunu belirterek, “Umarım hakkını verebilmişimdir” demişti.

 

Mirren’ın kendi günlük yaşamına bakılırsa Meir’den çok farklı bir tarzı var. Süslenmeyi, ‘ışıl ışıl görünmeyi’ sevdiğini belirten oyuncu, geçmişteki bir röportajında her gün makyaj yaptığını ve bunu kendisini kocası Taylor Hackford’a beğendirmek için yapmadığını söylemişti.

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