Foyası Ortaya Çıktı! Dünya 1 Numaralı Tenisçisinin Kariyeri Tehlikede!

Dünyanın 1 numaralı tenisçisi Novak Djokovic'in koronavirüs aşısı nedeniyle Avustralya Açık turnuvasında yarattığı kriz büyüyor. 34 yaşındaki sporcu, 16 Aralık'ta virüse yakalandığını öne süren belgeyi mahkemeye sundu. Ancak sporcunun bu kez de karantinaya girmediği ortaya çıktı.

Novak Djokovic, kurallar gereği aşı olup olmadığını bildirmesi gerektiği için Avustralya'ya alınmamıştı. Muafiyeti olduğunu iddia eden 34 yaşındaki sporcu, 'Altı ay içinde koronavirüse yakalanmış ve negatife dönmüş sporculara ayrıcalık sağlanacağına' dair yapılan bildiriye güvenerek Avustralya'ya gittiğini de eklemişti.

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Dünyanın 1 numaralı tenisçisi,son olarak bunun için 16 Aralık'ta virüse yakalandığını öne süren belgeyi mahkemeye sundu. Ancak 16 Aralık ve sonrasında Sırbistan'da çocuklarla birkaç etkinliğe katıldığı ortaya çıktı. Bu durumda Djokovic, sahte belge sunma ya da karantinaya girmemeyle suçlanıyor.

FOTOĞRAF ÇEKİMİNE DE GİTTİ

Djokovic'in koronavirüse yakalandığı söylenen 16 Aralık'tan 2 gün sonra L'Equipe'in fotoğraf çekimine katıldığı ortaya çıktı.

CEZA ALMASI GÜNDEMDE

Hali hazırda ülkeye alınmayan ve mültecilerin bulunduğu otelde kalan Djokovic'in, özel şef talebi reddedildi. Yarın görülecek davada sınır dışı edilip edilmeyeceğine karar verilecek. Djokovic'in, kariyerine gölge düşüren bu iddialar sonrası ceza alması da bekleniyor.