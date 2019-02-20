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France 2 televizyonunun ‘Putin kaplan avladı’ iddialı haberine ‘palavra ödülü’

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Fransa’da düzenlenen Bobards d’Or (Altın Palavra) isimli ödül töreninde yalan haberler ödüllendirildi.
France 2 televizyonunun ‘Putin kaplan avladı’ iddialı haberine ‘palavra ödülü’

 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kaplan avladığının iddia edildiği bir haber yapan France 2 televizyonu ‘uluslararası palavra’ kategorisinde Altın Pinokyo heykelciğinin sahibi oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te düşünce kuruluşu Polemia Vakfı tarafından Bobards d'Or (Altın Palavra) ödül töreni düzenlendi. Törende geçmiş yılların en saçma ve yalan haberleri ödüllendirildi. Ödül olarak da Oscar benzeri, ancak yalancılığıyla bilinen Pinokyo şeklinde bir heykelcik verildi.

Ödüller Fransa içindeki haberlere yönelik ‘klasik palavralar', uluslararası ilişkilere yönelik ‘uluslararası palavralar' ve basının Salı Yelekler protestosunu aktarımına yönelik ‘Sarı Yelekler palavraları' olmak üzere üç kategorideydi. Sarı Yelekler protestolarında polisin attığı bir gaz fişeği yüzünden bir gözünü kaybeden Fiorina Lignier da jüri olarak davet edildi.

 

Uluslararası palavra kategorisinde ödül, Rusya ile ilgili bir habere gitti. Ancak bu kez Rusya yalan haber yapmakla suçlanmayıp hakkında yalan haber yapılan mağdur taraf olarak göz önündeydi. Altın Pinokyo, Ağustos 2018'de yaptığı dünya liderlerinin garip tatil alışkanlıkları konulu haberiyle France 2 televizyonunun oldu.

Haberde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kaplan avına çıktığı ileri sürülmüş, iddia güçlendirilmek için de Rus liderin yerde hareketsiz yatan bir kaplanla olduğu fotoğrafı paylaşılmıştı. Ancak haber gerçeği yansıtmıyordu. Fotoğraf 2008'de Rusya'daki ulusal kaplan koruma programı çerçevesinde Putin'in katıldığı bir çalışma sırasında çekilmişti. Putin, kaplanı öldürmüyor, aksine türün korunmasına yönelik bir çalışma çerçevesinde hayvana bir GPS izleme aygıtı takıyordu.

 

Haberde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kaplan avına çıktığı ileri sürülmüş, iddia güçlendirilmek için de Rus liderin yerde hareketsiz yatan bir kaplanla olduğu fotoğrafı paylaşılmıştı. Ancak haber gerçeği yansıtmıyordu. Fotoğraf 2008'de Rusya'daki ulusal kaplan koruma programı çerçevesinde Putin'in katıldığı bir çalışma sırasında çekilmişti. Putin, kaplanı öldürmüyor, aksine türün korunmasına yönelik bir çalışma çerçevesinde hayvana bir GPS izleme aygıtı takıyordu.

RT Fransa'nın tepkisi üzerine haber kaldırılmıştı, ancak ekran görüntüleri alınmıştı. Kanalın basın servisinden ise yapılanın yalan haber olmadığı, yalnızca dikkatsizlikle yapılan bir hata olduğu ileri sürülmüştü.

 

​Diğer yandan törende klasik palavra kategorisindeki ödül C News'e ekimde verdiği röportajda Fransa'ya gelen göçmen sayısını azaltan siyaset bilimci Clement Viktorovitch'e gitti. Sarı Yelekler kategorisindeki ödül de, protestoların aşırı sağcı aktivistler tarafından yapıldığını ileri süren basın tarihçisi Thomas Boulouque'ın oldu.

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