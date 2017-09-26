 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 102.969
  • Altın 148,850
  • Dolar 3,5377
  • Euro 4,1881
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAIKBY'deki referandumdan ilk sonuçlar açıklandı

Franck Ribery için ‘Süper Lig’e dönüyor’ iddiası!

» »
Franck Ribery için ‘Süper Lig’e dönüyor’ iddiası!
Bir dönem Galatasaray’da forma giyen dünya yıldızı Franck Ribery’nin Süper Lig’den bazı takımlarla transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi.

France Football’ın haberine göre; Bayern Münih ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Fransız futbolcunun sözleşmesini uzatmak gibi bir düşüncesi yok.

Bayern Münih’in 34 yaşındaki futbolcuyla sözleşme yenilememesi halinde Ribery’nin çantasını toplayıp Türkiye’ye dönmeyi planladığı ifade edildi.

Fransız basınındaki haberde, Ribery’nin hangi kulüplerle görüştüğüne dair bir bilgi yer almadı. Yıldız futbolcu 2005 senesinde Galatasaray formasıyla 17 maça çıkmıştı.

Başarılı futbolcunun geleceği belirsizliğini korurken geçtiğimiz mart ayında yaptığı bir röportajda kariyerini Bayern Münih’te bitirmek istediğini duyurmuştu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Neymar karmaşasına Santos da katıldı15 Eylül 2017 Cuma 08:57
  • Akova transferlerle kadroyu güçlendirdi15 Eylül 2017 Cuma 08:54
  • Daireler puan hesabında14 Eylül 2017 Perşembe 11:52
  • Fenerbahçe'den dev hamle: Arda Turan!04 Eylül 2017 Pazartesi 15:52
  • Arda Turan Galatasaray'a geri dönecek mi?04 Eylül 2017 Pazartesi 10:13
  • Şampiyon Mersinlik01 Eylül 2017 Cuma 16:43
  • Kıbrıslı Türk golcü Sivri Galatasaray'ın A takımında maça çıkıyor!31 Ağustos 2017 Perşembe 13:48
  • Dürüst, Bostancı Fikri Karayel Stadı’nda incelemelerde bulundu28 Ağustos 2017 Pazartesi 17:46
  • KKTC'nin yavru aslanı denemeye uçtu22 Ağustos 2017 Salı 12:41
  • Alman hakem Bibiana Steinhaus tarihe geçecek20 Ağustos 2017 Pazar 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti