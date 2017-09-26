Franck Ribery için ‘Süper Lig’e dönüyor’ iddiası!

France Football’ın haberine göre; Bayern Münih ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Fransız futbolcunun sözleşmesini uzatmak gibi bir düşüncesi yok.
Bayern Münih’in 34 yaşındaki futbolcuyla sözleşme yenilememesi halinde Ribery’nin çantasını toplayıp Türkiye’ye dönmeyi planladığı ifade edildi.
Fransız basınındaki haberde, Ribery’nin hangi kulüplerle görüştüğüne dair bir bilgi yer almadı. Yıldız futbolcu 2005 senesinde Galatasaray formasıyla 17 maça çıkmıştı.
Başarılı futbolcunun geleceği belirsizliğini korurken geçtiğimiz mart ayında yaptığı bir röportajda kariyerini Bayern Münih’te bitirmek istediğini duyurmuştu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.