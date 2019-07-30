Frankfurt’ta anne ile oğlunu trenin önüne iterek çocuğu öldüren Eritreli, göçmen karşıtı çevreleri harekete geçirdi

Almanya’nın Frankfurt kentinde, tran garında bekleyen bir anne ve çocuğu, yüzlerce yolcunun gözü önünde hızlı trenin önüne itildi, anne son anda kendini kurtarırken, 8 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti.

Anne ile çocuğunu trenin altına iten kişinin Eritre vatandaşı çıkması, Almanya’da göçmen karşıtı sağcı çevrelerin yeniden harekete geçmesine yol açtı.

DW Türkçe’nin haberine göre, Frankfurt ana tren garında sabah saatlerinde bir anne ile oğlu, 40 yaşındaki bir erkek tarafından hızlı trenin önüne itildi.

Polisten yapılan açıklamada, Münih’ten Düsseldorf’a gitmekte olan hızlı trenin gara girişi öncesinde, yedinci perondan raylara itilen annenin son anda kendini rayların dışına atarak sağ kurtulabildiği, ancak 8 yaşındaki erkek çocuğun, hızlı trenin ani fren yapmasına karşın, olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Frankfurt polisi, zanlının bir kadını daha raylara itmeye çalıştığını, ancak kadının karşı koyarak adamdan uzaklaşabildiğini açıkladı.

Polis, olay mahallinden kaçan zanlının, tren garının dışında, çevredekilerin yardımıyla durdurulduğunu, daha sonra polis tarafından gözaltına alındığını ve zanlının Eritre vatandaşı olduğunu açıkladı.

20 Temmuz’da da Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Voerde kentinde, 28 yaşındaki bir erkek tarafından trenin önüne itilen 34 yaşında bir kadın hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan zanlının halen neden kadını rayların üzerine ittiğine dair konuşmadığı belirtildi. Soruşturmayı yürüten yetkililere göre zanlı ile kurban birbirlerini tanımıyordu.

Aşırı sağcı göçmen karşıtı çevreler ayağa kalktı

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Frankfurt’taki saldırı üzerine tatilini yarıda kesti. Almanya İçişleri Bakanlığı, tatilini yarıda kesen Bakan Seehofer’in son günlerde işlenen ağır suçlar ve şiddet olayları nedeniyle güvenlik kurumlarının üst düzey yetkilileriyle toplantı düzenleyeceğini duyurdu.

Frankfurt tren garında anne ve oğlunu hızlı trenin önüne iterek 8 yaşındaki çocuğun ölümüne yol açan kişinin Eritre vatandaşı olduğunun açıklanması üzerine sosyal medyada aşırı sağcı çevreler ve sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisi (AfD) göçmen karşıtı paylaşımlar yapmaya başladı.

AfD Federal Meclis Grup Başkanı Alice Weidel, Frankfurt’taki olayın soruşturması henüz devam ederken Twitter’de yaptığı açıklamada, zanlının Afrikalı olduğuna vurgu yaptı, göçmenlere, mültecilere sıcak, hoşgörülü yaklaşıma son verilmesi gerektiğini savunarak, “Daha ne olmalı? Kendi ülkemizin vatandaşlarını koruyun” dedi.