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Frankfurt’ta teravih namazında panik: Patlama oldu

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Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan Diyanet Merkez Camii’nde dün akşam facianın eşiğinden dönüldü.
Frankfurt’ta teravih namazında panik: Patlama oldu

Yaklaşık 50 kişilik cemaat, üst katta teravih namazını kılarken, alt katta büyük bir patlama oldu. Bunun üzerine başta imam olmak üzere, kalabalık namazı bırakıp hızla aşağı indi.

Cemaat, alt kattaki camiye ait çay ocağının yerle bir olduğunu görünce gözlerine inanmadı.

Patlamada çay ocağında kimsenin olmaması büyük bir faciayı engelledi.

Patlama üzerine olay yerine hemen polis geldi. İlk anda bir saldırı ya da sabotaj ihtimali değerlendirildi. Ve çay ocağının bulunduğu alt kat mühürlendi. Saatler süren araştırmanın ardından patlamanın gaz sıkışmasından olduğu tahminleri yapıldı.

Olay sırasında çay ocağında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Çay pişirilen gaz tüplerinin içeride değil, dışarıda olması gerektiği savunulurken, patlamada tüplere bir zarar gelmediği de görüldü.

TÜPLER DIŞARIDA OLMALI

Tüplerin patlaması halinde çökme riski bile olabileceği belirtilerek, bundan sonra tüplerin bina dışına çıkarılarak kullanılması gerektiği vurgulandı.

Çay ocağını akşam mühürleyen polis, sabah gerekli araştırmalardan sonra açıldı. Cami yönetimi, henüz bir işlem yapmadıklarını ve polisin raporunu beklediklerini açıkladı.

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