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Fransa 24 Nisan'ı "Ermeni soykırımını anma" günü ilan etti

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Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Macron önce kendi karanlık tarihine baksın" açıklamasında bulundu
Fransa 24 Nisan'ı "Ermeni soykırımını anma" günü ilan etti

Fransa'nın bundan böyle 24 Nisan'ı "Ermeni soykırımını anma günü" ilan ettiğine dair kararname Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak, resmi gazete de yayımlandı.  Kararın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan kararnamesi AİHM kararlarını ihlal ediyor" açıklaması yaptı.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Macron, 1915 Ermeni katliamının yıldönümü olan 24 Nisan'ı Ermeni soykırımını anma günü ilan ettiğini, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdiğini açıklamıştı. Kararname , Cumhurbaşkanı Macron tarafından imzalandı. 

Kararın resmi gazetede yayımlanmasının ardından Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron önce kendi karanlık tarihine baksın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan kararnamesi AİHM kararlarını ihlal ediyor. Macron seçim kampanyasında Ermenilere verdiği sözleri yerine getirmeye çalışarak yine popülizm yapıyor. Önce kendi karanlık tarihine baksın. #Ruanda soykırımından bu yana çeyrek asır geçti"" açıklamasında bulundu.

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