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Fransa: AB liderler zirvesinin ana gündemi Doğu Akdeniz olacak

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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, eylül sonunda düzenlenecek AB liderler zirvesinin ana gündem maddesinin Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlik olacağını söyledi. Le Drian ayrıca Türkiye’ye görüşmelere başlama çağrısı yaptı.
Fransa: AB liderler zirvesinin ana gündemi Doğu Akdeniz olacak

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, eylül sonunda yapılacak Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinin ana gündem maddesinin Yunanistan ile Kıbrıs Cumhuriyeti ve Türkiye arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlik olacağını söyledi.

Fransız France Inter radyosuna demeç veren Fransız Dışişleri Bakanı, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının çıkarılmasına dair yetkinin hangi ülkede olduğu üzerinden yaşanan gerginlik konusunda "Türkiye'ye uygulanabilecek misillemelerin çeşitliliği” hakkında AB’li mevkidaşlarıyla daha önceden görüştüklerini belirtti.

Le Drian, Türkiye'nin 24-25 Eylül’de gerçekleşecek AB Konseyi toplantısına kadar Doğu Akdeniz konusunda görüşmelere başlaması yönünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. “Bu konunun görüşülebileceğini göstermek Türklerin elinde” diyen Fransa Dışişleri Bakanı, “Eğer bu gerçekleşirse masadaki bütün sorunlar için verimli bir döngü yaratabiliriz” dedi.

Ankara'nın ne tür yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği sorusunu yanıtsız bırakan Le Drian, “alınabilecek bir dizi önlem” olduğunu belirtti. Le Drian, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kastederek, "Seçeneklerimiz sınırlı değil ve o bunu biliyor” diye konuştu.

Akdeniz'in doğusunda zengin doğal gaz yataklarının keşfedilmesinden bu yana, bölgedeki yetki alanları konusunda Türkiye ve Yunanistan ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında derin görüş ayrılıkları yaşanıyor. AB dışişleri bakanları ağustos sonundaki toplantılarında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tansiyonu düşürmemesi halinde AB'nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabileceği sinyalini vermişti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell bu tedbirler kapsamında bireylere, varlıklara veya gemilere karşı yaptırım kararı alabileceklerini; AB'ye ait limanların, kapasitelerin, teknolojilerin ve tedariğin kullanımının yasaklanabileceğini söylemişti.

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