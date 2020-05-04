Fransa AB, Schengen Bölgesi Ve İngiltere'den Gelenleri Karantinaya Almayacak

Covid-19 kısıtlamalarını esnetmeye başlayan Fransa'da Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Schengen bölgesi ve İngiltere'den ülkeye girenlerin karantina uygulamasına tabi tutulmayacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığından pazar günü yapılan açıklamada, AB, Schengen bölgesi ve İngiltere'den gelenlerin 2 haftalık izolasyondan muaf tutulacağı belirtildi.

Hükümet, önceki gün Covid-19 kriziyle mücadele için ilan edilen olağanüstü halin en az 24 Temmuz'a kadar uzatılacağını ve Fransa'ya giren herkesin 2 hafta karantinada kalacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı ayrıca, AB ülkeleri, Schengen bölgesi ve İngiltere dışından Fransa'ya gelecek AB ve Fransa vatandaşlarına ilişkin kuralların gelecek günlerde duyurulacağını belirtti.

Bununla birlikte İçişleri Bakanlığı, mart ayı ortalarında başta Almanya sınırı olmak üzere başlatılan sıkı sınır kontrollerine devam edileceğini bildirdi. Bakanlık, "Sınırlarımızda halihazırda uygulanan seyahat kısıtlamalarına devam edilecek. Bir değişiklik yok" açıklaması yaptı.

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Ülkede 11 Mayıs'tan itibaren kısıtlamaların esnetilmesi planlanıyor. Bu kapsamda okulların ve bazı işletmelerin yeniden açılması ve 100 kilometreye kadar belgesiz seyahat edilebilmesi bekleniyor.

Fransa'da Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı son günlerde azalmaya başladı. Pazar günü son 24 saat içinde toplam 135 ölüm bildirildi.