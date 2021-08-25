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Fransa: Afganistan’dan tahliye yarın bitebilir

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Taliban güçlerinin Afganistan’da kontrolü ele geçirmesini ardından tahliye operasyonlarına başlayan ülkeler arasında yer alan Fransa, operasyonlarını sonlandırmaya hazırlanıyor.
Fransa: Afganistan’dan tahliye yarın bitebilir

Taliban güçlerinin Afganistan’da kontrolü ele geçirmesini ardından tahliye operasyonlarına başlayan ülkeler arasında yer alan Fransa, operasyonlarını sonlandırmaya hazırlanıyor.

Fransa’nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Clement Beaune yaptığı basın açıklamasında, Fransa’nın vatandaşlarını ve ortaklarını Afganistan’dan tahliye ettiği operasyonların Perşembe günü sona ermesinin “çok muhtemel” olduğunu kaydetti. Ayrıca Beaune, AB ile İngiltere arasında göç konusunda yeni bir anlaşmaya ihtiyaç olduğuna da dikkat çekti.

Öte yandan Afganistan’daki durumu görüşmek üzere video konferans aracılığıyla bir araya gelen G7 Liderler Toplantısı sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin 31 Ağustos’a kadar tahliyeleri tamamlamasının Taliban’ın havaalanına erişime izin vermesine bağlı olduğunu belirtmişti.

Biden, “İnsanları olabildiğince hızlı ve verimli bir şekilde çıkarmak için yakın işbirliğimizi sürdüreceğiz” diyerek, ABD’nin 14 Ağustos’tan bu yana 70 bin 700 kişiyi tahliye ettiğini ve son 12 saat içinde ise 19 uçuş daha gerçekleştiğini aktarmıştı. Biden, amacın 31 Ağustos’a kadar tahliyeleri bitirmek olduğunu söyleyerek, “Ne kadar erken bitirebilirsek o kadar iyi” ifadelerini kullanmıştı.

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