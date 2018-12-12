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Fransa alarmda! Polisten halka 'sokağa çıkmayın' uyarısı!

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Fransa’nın Almanya sınırındaki Strazburg şehir merkezinde bir kişinin etrafa rastgele ateş etmesi sonucu en az 4 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Fransa alarmda! Polisten halka 'sokağa çıkmayın' uyarısı!

Saldırganın kaçtığı polisin de "sokağa çıkmayın" uyarısında bulunduğu bildirildi.

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Fransa'da, Strazburg kent merkezinde silah seslerinin duyulduğu, olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fransız basınında yer alan haberlerde, kentin önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

Bas-Rhin Valiliği, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kimliği belirlenen saldırganın kaçtığını ve her yerde arandığını açıklayan valilik, terör saldırısı ihtimali üzerinde durduklarını bildirdi.

Haberlerde, saldırganın "Fiş S" olarak bilinen ve takip edilen kişiler arasında yer aldığı, kaçmadan önce askerler tarafından yaralandığı kaydedildi.

Polisin saldırı sonrası teyakkuza geçtiği anlar ise bir amatör kamera tarafından görüntülendi. 

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