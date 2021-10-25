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Fransa: Ankara'dan bildirim almadık

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Fransa Dışişleri Bakanlığı, Kavala uyarısıyla bağlantılı olarak büyükelçilerinin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi yönünde Türkiye'den şu ana kadar kendilerine resmi bir bildirim gelmediğini açıkladı.
Fransa: Ankara'dan bildirim almadık

Fransa Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Ankara'daki Fransa Büyükelçisi'nin geri çekilmesi konusunda Türkiye'den şu ana kadar herhangi bir resmi bildirim almadıklarını duyurdu. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi günü Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep eden Fransa, Almanya ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 10 batılı ülkenin büyükelçilerinin "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan edilmesi yönünde Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini söylemişti.

Almanya'ya da bilirimde bulunulmamış

Büyükelçi kriziyle ilgili Berlin'den de bugün bir açıklama gelmişti.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert büyükelçilerin sınır dışı edilmesi konusunda yapılan açıklamaları "endişe" ile not ettiklerini ve "anlamakta güçlük çektiklerini" kaydetti. Seibert, Alman hükümetine şimdiye kadar konuyla ilgili resmi bir bildirimde bulunulmadığını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de daha önce yaptığı açıklamada, diplomatların "istenmeyen kişi" ilan edilmesi durumunda bunun Almanya-Türkiye ilişkilerinin derinliği ve anlamı ile bağdaşmayacağını belirtmiş, ayrıca bu tutumun "NATO müttefikleri arasındaki ilişki" ile de bağdaşmayacağını vurgulamıştı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, böyle bir durumda Türkiye'ye nasıl tepki verileceği konusunda Almanya'nın diğer dokuz ülke ile istişare içinde bulunacağını kaydetmişti.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dört yıldır cezaevinde bulunan iş insanı ve insan hakları aktivisti Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunan 10 ülkenin büyükelçisine sert tepki göstermiş ve Dışişleri Bakanlığından "istenmeyen kişi" ilan edilmeleri için talimat verdiğini açıklamıştı. 

Erdoğan, "Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil, burası Türkiye, anlı şanlı Türkiye. Burada kalkıp da Dışişleri Bakanlığına gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. 'Bu on tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Zira bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler, Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün terk edecekler" ifadelerini kullanmıştı.

Diplomasi kuralları uyarınca büyükelçilerin "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan edilmeleri halinde Türkiye'yi terk etmeleri gerekiyor.

Reuters,DW/ TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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