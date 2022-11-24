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Fransa, barbarlık olarak görülen boğa güreşlerinin yasaklanmasını tartışıyor

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Fransa'da, hayvanlara eziyet edildiği ve barbarlık olarak görüldüğü için eleştirilen geleneksel boğa güreşlerinin, arenalarda yasaklanıp yasaklanmaması tartışılıyor.
Fransa, barbarlık olarak görülen boğa güreşlerinin yasaklanmasını tartışıyor

Solcu milletvekili Aymeric Caron'un, uygulamanın yasaklanması için verdiği kanun teklifi, Ulusal Meclisteki komiteden ret alsa da Genel Oturum'da görüşülecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun geleneksel bir uygulama olması hasebiyle hemen yasaklanmasına taraftar olmadığı ancak tartışılmasını ve uzlaşı sonucunda karar verilmesini istediği belirtiliyor.

Yapılan kamuoyu araştırmalara göre Fransızların 10'da 9'u, boğa güreşlerinin yasaklanmasını istiyor.

Fransız milletvekili Caron, yaptığı açıklamada, hayvanın eziyet çektirilerek öldürülmesi nedeniyle geleneksel boğa güreşlerini, "barbarlık" olarak tanımladı.

"Boğa güreşi bir Fransız geleneği değil"

Fransızcada "Corrida" olarak bilinen boğa güreşlerinin teknik olarak ülkede yasak olduğunu ancak istisnai bir şekilde bazı kentlerde yapıldığını anımsatan Caron, "Ancak gelenek argümanını tarih çürütüyor çünkü boğa güreşi bir Fransız geleneği değil." dedi.

Caron, bu uygulamanın 19. yüzyılda İspanya'dan geldiğini söyledi.

Boğa güreşi gelenek kılıfına sokulsa da bunun, ahlaki açıdan yanlışlığını ortadan kaldırmayacağına işaret eden Caron, işin içinde eziyet olmasaydı geleneğin sorun oluşturmayacağını söyledi.

Caron, Fransa'da geleneksel olup vazgeçilen bazı uygulamalar olduğuna dikkati çekerek "Uygar bir toplumda bir hayvana acı çektirmenin arzu edilen bir şey olmadığı konusunda sanırım herkes aynı fikirde." ifadesini kullandı.

"Geleneğin insan ile hayvan ve yiyecek arasındaki bağı temsil ettiği" iddiası

Komünist Partinin cumhurbaşkanı adayı Fabien Roussel ise boğa güreşini savunarak bu geleneğin "insan ile hayvan ve yiyecek arasındaki bağı" konu aldığını iddia etti.

Roussel, bu konunun sanatçılar tarafından incelendiğini dolayısıyla barbarlık olarak nitelendirilmeyeceğini savundu.

Diğer yandan, ülkede hayvan haklarını savunan çok sayıda kuruluş da uygulamanın gelenekselliğin ötesinde hayvana eziyet haline dönüştürüldüğüne dikkati çekerek boğa güreşlerinin yasaklanmasını istiyor.

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