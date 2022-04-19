  • BIST 2.519,24
  • Altın 920.884
  • Dolar 14.6489
  • Euro 15.81
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAGuterres'ten Kudüs'teki kutsal mekanların statükosunun korunması çağrısı

Fransa Başbakanı Castex: Macron yeniden seçilirse hükümetin istifasını sunacağım

» »
Fransa Başbakanı Jean Castex, Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde yaptığı açıklamada, “Macron yeniden cumhurbaşkanı seçilirse kendi istifamı ve hükümetin istifasını sunacağım” dedi.
Fransa Başbakanı Castex: Macron yeniden seçilirse hükümetin istifasını sunacağım

Fransa'da halk, 24 Nisan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gidecek. Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen'in yarışacağı seçim öncesi Fransa Başbakanı Jean Castex çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Castex, France Inter radyosuna verdiği demeçte, “Macron yeniden cumhurbaşkanı seçilirse, kendi istifamı ve hükümetin istifasını sunacağım. Oyun henüz bitmedi. Seçimin çoktan bittiğine dair kesin sonuçlar çıkarmıyoruz. Fransızları, Macron’un programının Fransa için en iyisi olduğuna ikna etmeliyiz” dedi.

Fransa'da 10 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda sandık çıkış anketlerine göre Macron oyların yüzde 28.6'sını, Le Pen ise yüzde 23.9'unu almıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa’da polis, başörtülü kadınları darp etti18 Nisan 2022 Pazartesi 16:31
  • İspanya kokain yüklü tekneye el koydu: 4 Türk gözaltında18 Nisan 2022 Pazartesi 14:57
  • Kur’an-ı Kerim’in yakılması sonrası İsveç karıştı18 Nisan 2022 Pazartesi 14:06
  • Almanya Tarım Bakanı Özdemir: Dünyadaki kıtlığı önlemek için Ukrayna'ya silah gönderin18 Nisan 2022 Pazartesi 12:48
  • Ukrayna’daki Savaştan Çocuklarıyla Birlikte KKTC’ye Kaçtılar18 Nisan 2022 Pazartesi 12:25
  • Lviv'deki füze saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti18 Nisan 2022 Pazartesi 11:35
  • Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü: Ukrayna'yı terk edenlerin sayısını 4,8 milyona çıktı18 Nisan 2022 Pazartesi 11:02
  • Göçmen botuna ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var17 Nisan 2022 Pazar 21:52
  • AB'nin yolsuzlukla mücadele kurumu, Marine Le Pen'i zimmetine para geçirmekle suçladı17 Nisan 2022 Pazar 21:14
  • Yunan basını: Atina 8 FETÖ'cü darbeciyi kaçırdı17 Nisan 2022 Pazar 19:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti