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Fransa, BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail-Filistin arasında ateşkes talep eden tasarı sunacak

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Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), İsrail ve Filistin arasında ateşkes talep eden bir tasarı sunacak.
Fransa, BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail-Filistin arasında ateşkes talep eden tasarı sunacak

BM Güvenlik Konseyi, İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerilimi ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için 4. kez kapalı oturumda toplandı.

AA muhabirinin, toplantının ardından diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre Fransa, Tunus ile BM Güvenlik Konseyi'ne "ateşkes ve insani yardım erişimi" talep eden bir karar tasarısı getirecek.

Konseyin mayıs ayı dönem başkanı Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun ise toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çatışmalara, şiddete son verilmeli, siviller korunmalı." dedi.

BM Güvenlik Konseyi, İsrail-Filistin krizini görüşmek için daha önce 3 kez toplandı ancak konseyde veto gücüne sahip ABD'nin İsrail yanlısı tutumu nedeniyle şimdiye kadar bir adım atılmadı.

BM'ye göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları nedeniyle 58 binden fazla Filistinli yerinden edildi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 217 kişi yaşamını yitirdi, 1500 kişi de yaralandı.

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