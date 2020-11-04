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Fransa, ‘Bozkurtlar Hareketi’ni yasakladı

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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in Bozkurtlar Hareketi’nin faaliyetlerinin yasaklanmasına dair önerisi bakanlar kurulunda kabul edildi.
Fransa, ‘Bozkurtlar Hareketi’ni yasakladı

Karar, Dağlık Karabağ Savaşı’nı müteakip Fransa’da Ermeni ve Türk toplumları arasında kavgalar yaşanması, dört kişinin yaralanması ve Lyon merkezli Auvergne-Rhône-Alpes bölgesinde 1915 olaylarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenileri’nin anısına kurulmuş merkeze ve anıta saldırıda bulunulmasının ardından geldi.

Geçen haftasonunda Lyon kenti yakınlarındaki Decines-Charpieu kasabasında bulunan ‘Ermeni Soykırımı’ anıtına sprey boya ile ‘RTE’ ve ‘Loups Gris’ (Bozkurtlar) yazılmıştı.

Fransa, 1915 olaylarını, 2001 yılında ‘soykırım’ olarak nitelendiren ilk büyük Avrupa ülkesi olmuştu.

‘Bozkurtlar’ın ayrımcılıkla nefreti kışkırttığına…’

İki gün önce İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ‘haftasonunda Lyon şehri yakınındaki Ermeni Soykırımı anıtının saldırıya uğramasının ardından hükümetin aşırı Türk milliyetçisi Bozkurtlar hareketini yasaklayacağına’ dair açıklama yapmıştı.

Bugünkü kararla ilgili tweetinde “Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un talimatıyla bakanlar kurulunda ‘Bozkurtlar’ hareketi feshedildi” diyen Darmanin, grubun ‘ayrımcılıkla nefreti kışkırttığını ve şiddet eylemlerine karışma kapsamına girdiğini’, bunun örneklerine paylaştığı kararnamede ayrıntılarıyla yer verildiğini söyledi.  

Fransa-Türkiye ilişkileri ‘son derece’ gergin

Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan savaş nedeniyle son günlerde Fransa’nın çeşitli bölgelerinde Ermenilerle Türkler arasında yer yer çatışmalara varan gerginlikler yaşanmıştı. Öte yandan Fransa’nın Bozkurtlar Hareketi’ni yasaklama kararı, çok tartışılan Muhammed peygamber karikatürleri nedeniyle Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin son derece gerilimli olduğu bir döneme denk geliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesindeki bir okulda tarih öğretmenliği yapan Samuel Paty’nin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, İslam dini hakkındaki söylemleri, zaten başta Doğu Akdeniz meselesi olmak üzere pek çok konuda görüş ayrılığı yaşayan NATO müttefiki iki ülke arasındaki ilişkiyi daha da gerilimli bir zemine taşımıştı. 

Macron, Paty cinayetinin ardından düşünce özgürlüğünü savunmuş ve bu kapsamda değerlendirdiği Muhammed peygamber karikatürlerinin yayınlanmasından yana olduğunu ifade etmiş, ülkesindeki camilerin ve diğer İslami örgütlerin de daha sıkı denetleneceğini bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bunun üzerine, Türkiye’deki Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısında bulunmuş ve Macron’un ‘zihinsel noktada tedaviye ihtiyacı olduğunu’ ifade etmişti. Fransa ise bu söylemin ardından Ankara Büyükelçisi’ni istişarelerde bulunmak üzere Paris’e çağırmıştı.

Ülkücü hareket Almanya’da da tartışma konusu

Alman Askeri İstihbarat Servisi, (MAD) Alman Ordusu’ndaki dört asker hakkında, ‘Ülkücü Hareket’e mensup oldukları şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.

Alman iç istihbarat teşkilatı da yayımlanan raporunda Ülkücü hareketi şöyle tanımlıyor: “Ülkücü hareket, aşırı sağcı bir hareket. Hareket, pantürkçü, panturancı kökenlere, milliyetçi ve ırkçı aşırı sağcı ideolojiye dayanıyor.”

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